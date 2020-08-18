Диснейленд в Орландо – самое жуткое место на Земле?

18.08.2020, 7:54, Разное

Диснейленд в Орландо, штат Флорида (США), называют "Самым счастливым местом на Земле", однако с таким же успехом его можно звать самым жутким местом на Земле.

В этом парке живет как минимум несколько беспокойных призраков, а еще он буквально усеян прахом тысяч поклонников Диснея, согласно их последней просьбе.

Это реально – каждый год десятки, если не сотни, мужчин и женщин приносят с собой в парк прах умерших родных, чтобы тайком спрятать урны в укромных местах или развеять там же. Официально это запрещено делать, но запрет никому не мешает.

На трех популярных аттракционах обитают призраки тех, кто решил и после смерти остаться в парке. На "Space Mountain" можно увидеть призрак маленькой девочки со светлыми волосами, чаще всего она стоит в тени в нерабочее время, когда аттракцион закрыт для посетителей.

Некоторые посетители замечали ее и пытались звать, думая, что ребенок залез за ограду и потерялся. Но девочка тут же исчезала.

Иногда тут видели также призрак мальчика, а порой их двоих одновременно. В основном они сидели на свободных местах и то, что это призраки, становилось понятно лишь тогда, когда они внезапно исчезали на глазах работников парка.

Возможно, что это призраки детей, которые когда-то погибли, катаясь на этом аттракционе. А смерть в Диснейленде происходит куда чаще, чем можно подумать, но в принципе как и в любом парке развлечений, где есть опасные аттракционы.

Если вы окажитесь в Орландо и посетите Диснейленд, то попав на аттракцион "Space Mountain" пожалуйста держите руки ближе к телу, и не вставайте во время работы аттракциона, иначе можете лишиться головы. Да. Однажды тут произошло именно это. Сотрудники Диснейленда стараются умалчивать о подобном, но такие вещи реальны.

Что касается рук, то каждый, кто хоть раз катался на "Space Mountain", знает, как близко над головами катающихся находится потолок аттракциона. Кажется достаточно неловко махнуть рукой и можно зацепить что-то и лишиться ее.

А в 2006 году семилетний мальчик и 73-летний старик в разное время по невыясненной причине упали в обморок после поездки, а вскоре скончались в больнице.

С этим же аттракционом, который представляет собой высокоскоростные тематические американские горки, связано еще несколько смертей от сердечных приступов и припадков. На территории парка есть свое отделение Скорой помощи, куда привозят таких посетителей и некоторые там и умирали.

В секции парка под названием "TomorrowLand" раньше была поездка в вагончиках под названием Skyway. Это подъемник-канатная дорога, который проходил между секциями Fantasyland и TomorrowLand. Однажды тут насмерть разбился работник парка, а в 1994 году Skyway был закрыт, потому что начальство опасалось еще больше смертельных случаев.

В 1977 году шестилетний мальчик утонул во рву, который окружает замок Золушки. Его родители подали в суд и выиграли 1,5 миллиона компенсации, хотя по большей части они были виноваты сами, что ребенок убежал и играл у воды без присмотра.

В 1994 году 38-летний мужчина, который был наряжен в костюм Плуто и развлекал посетителей, был раздавлен одной из движущихся платформ, которые используются на большой параде Диснейленда.

77-летняя пенсионерка умерла после поездки на карусели Прекрасного Принца, а аттракцион Splash Mountain убил посетителя, который слишком рано вышел из лодки-бревна и был раздавлен другой лодкой-бревном.

Рассказывают, что почти каждую неделю в замке Золушки можно увидеть пританцовывающее привидение. Оно выглядит как коричневатая тень человека и нередко попадает на фото посетителей. Некоторые считают эту тень призраком самого Диснея.

На аттракционе "Пираты Карибского моря" рабочий день не может начаться без того, чтобы работники парка громко через мегафон не поприветствовали "Джорджа" – местного призрака. Если это не сделать, аттракцион может сломаться.

Говорят, что Джорджем звали инженера парка, который погиб в 1970 году во время пожара, произошедшего внутри аттракциона из-за сварщика. Призрак Джорджа видели как минимум 100 сотрудников Диснейленда за последние 40 лет.

Есть свой реальный призрак и в знаменитом Особняке с привидениями. На вид он выглядит как мужчина в смокинге и со стороны похож на случайную тень. Если он приблизиться к человеку слишком близко, то можно ощутить настоящий ледяной холод.