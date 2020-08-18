 

Дегтярев обратился к митингующим в Хабаровске

18.08.2020, 7:48, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил участников митингов в Хабаровске вступить в народный совет, информирует правительство региона.

«Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал – мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в народный совет для постоянной связи с властью», – передает РИА «Новости» слова Дегтярева.

Попасть в совет можно несколькими способами. Один из них – по итогам рейтингового голосования на портале «Голос27», там нужно набрать не менее 250 голосов в поддержку. Также можно собрать не менее ста подписей единомышленников и представить подписной лист оценочной комиссии. Активные блогеры, которые имеют в своих аккаунтах не менее 5 тыс.подписчиков, могут написать заявление на включение в состав народного совета.

Своих представителей могут выдвинуть общественные советы при органах исполнительной власти и муниципальных образований. Кроме того, в состав народного совета включат граждан по приглашению Дегтярева, отмечают власти.

Напомним, в начале августа Дегтярев призвал талантливых уроженцев Хабаровского края вернуться на родину.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Арестованный в Италии по запросу США топ-менеджер ОДК экстрадирован в Россию

13.08 / США заявили о готовности Трампа договариваться с Ираном

09.08 / Сатановский назвал главную причину протестов в Ливане

28.06 / Главный эпидемиолог Минздрава рассказал об опыте голосования

04.07 / Исполнилось 70 лет Радио Свободная Европа

10.08 / Журналистка белорусского издания получила ранение в ходе протестов в Минске

13.08 / Силуанов объяснил рост госдолга

22.07 / Переговоры Помпео и Рааба: Гонконг, свободная торговля, угроза Ирана и России

12.07 / Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

27.07 / Степанов рассказал, снизилась ли заразность коронавируса из-за мутаций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска