У девушки уже шесть лет таинственно болит голова

18.08.2020, 7:51, Разное

Молодая англичанка Эмма Алленби готовилась к вступительным экзаменам, когда у нее началась сильная и не прекращающаяся головная боль. Первоначально она обвинила в этом стресс. Боль вспыхивала каждые 30 секунд и была сосредоточена в верхней части головы – на макушке.

Постепенно боли прошли и Эмма уже успела забыть о них, когда три недели спустя ее голова снова разразилась вспышками боли и теперь они уже никак не прекращались.

"Боль была настолько сильной, что разбудила меня. Она перешла от 30-секундных вспышек к постоянной боли и с тех пор она не проходит", – рассказывает 24-летняя Эмма, которая работает маркетологом в Ньюкасле на северо-востоке Англии.

Шесть лет спустя после начала этих загадочных головных болей Эмма все еще никак не может найти причину, несмотря на множество обследований в больнице. Она сдавала анализы, проходила разные процедуры, но врачи не находили у нее ни опухоли, ни чего-то иного.

"Мне было 18 лет, когда это началось и на этом моя жизнь словно остановилась. Боль затрагивает все аспекты моей жизни. Я не смогла сдать вступительные экзамены, перестала выходить на прогулки, я была так несчастна. Я даже обвиняла своих родителей, хотя знала, что они тут ни при чем".

"Я пробовала обычные методы лечения, принимала парацетамол и ибупрофен, а когда они не подействовали, мне выписали куда более сильные болеутоляющие, к примеру кодамол, но и тогда боль не прошла".

"После 72 часов беспрерывной головной боли я была в состоянии кататонии. Тогда мама отвела меня к терапевту и там я потеряла сознание, я упала лицом вниз на пол и выбила зуб. Очнулась я снова от сильной боли в голове. Зуб мне полечили, но головная боль не исчезла, она и сейчас со мной".

По словам доктора Джо Гуаданьо, невролога из местной больницы фонда NHS Foundation Trust, хроническая и продолжительная головная боль на самом деле не является необычным состоянием:

"Постоянные головные боли удивительно распространены, как и повторяющиеся, и часто не имеют диагноза, что затрудняет их лечение. Особенно потому, что постоянное употребление обезболивающих может иметь побочные эффекты, поддерживающие боль".

Недавно британский Национальный институт здравоохранения и медицинского обслуживания (NICE) и вовсе заявил, что ибупрофен и парацетамол не следует назначать при хронических болях, так как они могут нанести больше вреда, чем пользы.

Вместо этого для облегчения головных болей, которые длятся от 3 до 6 месяцев и более, было посоветовано лечение иглоукалыванием и антидепрессантами.

Когда врачи не смогли снять головную боль Эммы даже с помощью мощных обезболивающих, ее отправили проходить МРТ и сканирование мозга, но они показали, что никаких известных аномалий в ее голове нет.

Далее Эмму направили в больницу Бирмингема к частному неврологу.

"На мне опробовали даже менее известные лекарства и методы лечения, пытаясь облегчить мое состояние, чтобы я поскорее смогла сдать экзамены, поступить в университет и снова зажить нормальной жизнью. Мне прописывали стероиды для уменьшения воспаления и вальпроат натрия, который используется для лечения эпилепсии и биполярного расстройства, но иногда применяется и для лечения мигреней. А также снотворные, так как я не могла спать и у меня из-за этого наступало нервное истощение, я не понимала, где нахожусь и кто я", – рассказывает девушка.

Но в конце концов даже невролог из Бирмингема признал свое поражение в битве с загадочным недугом Эммы.

"И мне пришлось учиться жить с этой постоянной проблемой".

В 2015 году состояние Эммы ничуть не улучшилось. Она сдавала анализы крови у эндокринолога, которые показали, что уровень гормона стресса – кортизола – у Эммы был "зашкаливающим". Это наконец помогло доказать врачам, что головные боли Эммы не что-то ею самой надуманное, а реальные сильные боли, от которых она страдает, словно грешник в Аду.

Далее Эмма продолжала пробовать всевозможные методы лечения, в том числе иглоукалывание, но это тоже оказалось безуспешным.

"Это сделало меня совсем печальной. Не имея возможности сдать экзамены для получения высшего образования и продолжить нормальную жизнь, я могла лишь смотреть как мои друзья каждый день едут на занятия в университет или на работу. Я завидовала им и боялась признавать это. Большую часть времени я проводила дома, лежа на софе, боясь пошевелиться, чтобы не усилить боль".

"Недостаток сна было труднее победить, чем привыкнуть к постоянной боли. Раньше я была социально активной, но теперь мне было плохо даже когда я выходила на час на улицу погулять. Было очень сложно сосредоточиться на чем-то еще, кроме боли, было сложно даже просто разговаривать и смотреть телевизор. Я начала терять друзей".

"Раньше я была веселой и яркой, а сейчас я выглядела несчастной и измученной".

Долгожданное улучшение состояние Эммы наступило четыре года назад, когда ее направили на когнитивно-поведенческую терапию. Эта терапия помогает справляться с проблемами путем изменения образа мышления и поведения, что было рекомендовано для пациентов с хроническими болями.

Хотя психолог Беверли Дэвид и не смогла найти для Эммы реальное лекарство, она помогла ей найти "стратегию выживания", чтобы справиться с депрессией, которая лишь ухудшала состояние девушки. Самым важным для Эммы оказалось принять, что ее головная боль может остаться с ней до конца ее жизни и что ей надо научиться все-таки жить с этим.

"Беверли также научила меня как мне можно улучшить сон, ведь недостаток сна сильнее всего мучил меня. И она помогла мне укрепить характер".

Через год после регулярных консультаций с Беверли Дэвид Эмма решила стать маркетологом-консультантом и сейчас она работает в этой же области. Она научилась мыслить позитивно и даже завела себе парня – 24-летнего Эллиота, который работает менеджером в компании по изготовлению кухонь.

"Если я проснусь однажды и пойму, что головной боли больше нет, я даже и не знаю сейчас, сколько времени мне понадобиться, чтобы поверить в это".