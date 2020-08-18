«Я работал волонтером во время урагана Катрина в Новом Орлеане и видел нечто жуткое»

18.08.2020, 7:46, Разное

Немало жителей Нового Орлеана увлекаются темным колдовством вуду. Один из волонтеров, который помогал искать трупы во время устранения последствий от урагана Катрина в 2005 году, увидел то, что могло быть следствием такого колдовства.

Эту историю рассказал пользователь сайта Reddit с ником "AngelFox1". Несмотря на то, что многие другие пользователи высмеяли его и обозвали все рассказанное чушью и бредом, история быстро набрала свыше 3 тысяч лайков и полтысячи комментариев, в том числе от некоторых жителей Нового Орлеана, которые подтвердили, что подобное может быть правдой.

Итак, по словам автора, у него имеется медицинское образование и в том числе именно поэтому он был одним из первых добровольцев, которые поехали в Новый Орлеан, когда его в 2005 году затопил мощнейший ураган Катрина.

Напомним, что для США это была большая трагедия, погибло почти 2 тысячи человек, множество пропали без вести и больше всего пострадал город Новый Орлеан в штате Луизиана. Под водой оказалось около 80% всей площади города и многие выжившие жители больше недели жили на крышах своих домов, голодая, ожидая помощи от властей и опасаясь мародеров.

Отряд добровольцев вместе с автором истории вошли в Новый Орлеан, когда вода уже начала спадать. Их первоочередным заданием было обыскивать пострадавшие дома на предмет трупов.

"Если вам когда-либо приходилось находить тело, которое несколько дней или недель лежало в воде при жаркой погоде, то вы знаете как оно воняет. Как от любого другого мертвого тела, но куда хуже. Я не могу это объяснить, но словно слаще.

И тут главное когда тебя потянет рвать, намазать под носом и вокруг него бальзамом Vix. Он не устранит весь запах, но поможет избежать рвоты.

Нам приходилось каждый день заходить в дома, рыться в болоте и вытаскивать тела. Многие трупы уже смыло в большую воду, но многие все еще оставались в своих домах. Я работал вместе с одним парнем и мы быстро поладили. Когда мы находили дом с трупом, мы рисовали на нем большой крест краской из баллончика.

Однажды мы подошли к одной "лачуге", я называю этот дом так, потому что выглядел он совсем запущенно и находился в очень плохом районе. И у меня сразу же возникло некое предчувствие, по спине побежали мурашки. Я ощущал, что с этим местом что-то реально не так. Не то, чтобы это место не требовало нашего осмотра, но что-то там было пугающе неправильным.

Надо сказать, что в Новом Орлеане встречаются определенные районы, которые излучают такие "вибрации". Я думаю, что это из-за того, что там много практикуют темное колдовство вуду.

Итак, все мое тело сигнализировало, что это "плохой" дом, но мы все равно вошли внутрь. И я тут же почувствовал сильный трупный запах, а еще вонь от чего-то землистого и заплесневелого. Я посмотрел на своего напарника (назовем его Джеем) и увидел, что он тоже напуган и белый как полотно. С потолка дома свисали подозрительные кости, похожие на кошачьи, а голые стены дома были украшены странными бусинами и резьбой.

Мы вошли на кухню и увидели, что там к потолочной балке приковано тело старухи, точнее то, что от него осталось. Она была прикована к балке цепью за запястья и свисала сверху, а на полу под телом лежала груда ее вывалившихся из лопнувшего живота внутренностей.

Самым жутким было то, что ее лицо смотрело прямо на нас и выглядело так, словно она была еще живой. Ее рот был искривлен злобной ухмылкой, в которой были видны редкие зубы. При виде этого зрелища, я весь покрылся мурашками от ног до головы и волосы на шее сзади встали дыбом.

Внезапно я услышал звук, это было какое-то неземное "кудахтанье", самое странное, что я слышал в своей жизни (и Джей тоже отчетливо слышал его), после чего мы с Джеем пулей вылетели из этого дома. Мы быстро пометили его крестом, а потом помчались к следующему дому.

Я не знаю, что это было, практиковала ли старуха колдовство вуду или что-то в этом роде, но это напугало меня до смерти и мне до сих пор снятся кошмары. А еще мне жаль тех людей, которые после нас заходили в этот дом, чтобы вынести оттуда ее тело".