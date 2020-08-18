Боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС
18.08.2020, 7:35, Новости дня
В прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
“Вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксировали огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли”, – говорится в сообщении.
Кроме того, представители незаконных вооруженных формирований проводили инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений неподалеку Водяного с направления временно оккупированной Ужовки.
Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами, отметили в штабе.
После полуночи на всех участках фронта сохраняется режим тишины.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 17. august 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Трехсторонняя контактная группа 22 июля 2020 года согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.
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