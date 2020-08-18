Иногда люди слышат жуткие человеческие крики, приоткрывается портал в Ад?

18.08.2020, 7:40, Разное

Некоторые считают это криками замученных душ из Ада или существ из какого-то иного измерения, которые прорываются в наш мир через случайно открывшийся портал. Другие связывают странные пугающие души с Банши – ирландскими призраками, пророчащими скорую смерть.

Вопли через наушники

Это произошло прошлым вечером, когда я сидел и смотрел Netflix по своему смартфону через приложение. Показывали фильм "Невидимый страж" (2017). Все остальные в доме уже спали, поэтому я слушал фильм через наушники.

Внезапно мне пришло сообщение от знакомого и когда я переключился на мессенджер, чтобы ответить, приложение Netflix автоматом встало на паузу и звук отключился. В наушниках я слышал только тихое статическое гудение.

Но потом внезапно начались крики. Это были громкие визги, леденящие душу и кровь человеческие вопли, словно эти люди очень сильно страдали от боли. На фоне общих воплей можно было расслышать женский голос, но не разобрать слов и даже непонятно, на каком языке она что-то кричала. Я знаю английский и испанский и это было что-то другое.

Это было так странно, потому что приложение Netflix все еще стояло на паузе, но потом я вообще его отключил. И вопли продолжались. Тогда я закрыл все приложения на своем смартфоне, но все равно продолжал слышать эти жуткие вопли.

И вдруг все прекратилось и женский голос спокойно произнес "Спасибо" хриплым и низким тоном. И она звучала так, словно находилась совсем рядом и буквально сказала мне это в мое ухо, а не через приложение.

По моему телу побежали мурашки, это было очень странно. Потом снова стало тихо и в наушниках я слышал лишь шум статики. Я не стал досматривать фильм, а пошел спать. Я заснул нормально, однако мне приснился очень необычный сон, хотя он был скорее смешным, а не страшным.

И еще одна странная деталь, я обычно просыпаюсь утром в 6, 7 или 8 часов, самое позднее в 9, но сегодня утром я встал лишь в 13.00 дня".

Крик в ванной

С 10 до 18 лет я в целом был очевидцем разных необычных явлений, в том числе в моей школе водились призраки. Однажды, когда мне было 17 лет, я вернулся домой вечером с какого-то мероприятия, уже не помню точно, с какого. То ли с церковного собрания, то ли с встречи друзей.

Было уже 11 часов вечера и мои родители уже спали, мне пришлось разбудить их, чтобы сказать, что я уже дома и со мной все в порядке. А потом я почему то решил принять душ.

Наш душ представлял собой большую кабинку со стеклянной дверью и когда его включаешь и залезаешь внутрь, то вода льется очень мощным потоком, так что никаких внешних звуков уже не слышишь. Чтобы докричаться до человека в таком душе, это надо стоять буквально рядом с кабиной и орать очень громко.

И вот я разделся и залез в кабинку, и примерно на середине процедуры я внезапно услышал очень громкий и устрашающе жуткий женский вопль. Я никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то так громко орал и это на пару секунд ввело меня в ступор. А потом я внезапно подумал о самом худшем, что на моих родителей кто-то напал.

Я тут же выскочил из душевой кабинки и, едва прикрывшись полотенцем, побежал в спальню родителей. Я был уверен, что или злоумышленник находится там или их разбудил этот вопль и они повскакивали со своих кроватей. Однако когда я вбежал к ним, они спокойно спали в своей постели.

Мне пришлось разбудить их и рассказать, что я слышал страшный и громкий женский крик. После этого они заволновались и пошли будить моего брата и сестру, а потом осматривать дом. Мы все вместе обошли все комнаты в доме и даже вышли наружу, чтобы проверить двор. Но везде было тихо и спокойно. Никого постороннего.

Я все еще был очень напуган, я стоял в одном полотенце и вода лила с меня на пол, а отец пытался успокоить меня, сказав, что я слышал крик уличного кота или мне показалось. Я был убежден, что это был ни кот и не галлюцинация, но мне снова не поверили, как и во все предыдущие разы, когда я был очевидцем необычных явлений.

И снова наушники

Несколько дней назад я наконец купил себе хорошие наушники. Я использовал их пару дней и все было нормально, я слушал с их помощью музыку. А потом, когда я снова взял их, я заметил, что они подключены к Bluetooth, что было странно, потому что я отключал их ранее.

Я вставил их в уши и тут же я услышал самый навязчивый и страшный крик, который я никогда не забуду. Я тут же уронил коробку от наушников на пол и вытащил их из ушей. Кроме того крик был на самой большой громкости, которую я никогда не устанавливал.

Крик продолжался и после того, как я вытащил наушники из ушей, он не был просто коротким, это было довольно долго и звучало как крик человека. Теперь я не хочу снова использовать эти наушники и вернуть их боюсь. К слову, на моем телефоне тогда не было включено ни одно приложение, то есть не было никакого источника этого крика.

Просыпаюсь от адских воплей

Последние несколько месяцев я иногда просыпаюсь от того, что слышу невыносимо громкие и по настоящему адские человеческие крики. Это всегда происходит спонтанно и случайно, мне снится спокойный сон, а потом я просыпаюсь резко и в моих ушах шум, словно от криков сотней людей.

Одновременно я ощущаю панику, страх и сильное беспокойство. Это происходило примерно 3-4 раза за последние 3 месяца. Вопли похожи на громкие крики множества людей, но невозможно разобрать ни слова. Раньше я был набожен, но теперь я уже сошел с этого пути.

Я не могу сам издавать во сне эти звуки, иначе я бы будил свою жену и собаку, которая спит в нашей кровати. И это также не могло быть внешним источником, иначе жена и собака тоже бы просыпались. Таким образом это слышу лишь я один.

Крик на заднем дворе

Это случилось несколько месяцев назад с моим другом Мэтью. Однажды вечером мы с ним были на вечеринке, а потом он поехал к себе домой. Было 11 часов вечера и его мама и брат уже спали, когда он приехал.

Перед тем, как зайти в дом, Мэтью решил вытащить некоторые вещи, который давно валялись в кабине его пикапа, и когда он закончил, то внезапно понял, что все вокруг затихло. Даже сверчки перестали трещать в траве.

Мэтью беспокойно огляделся и через пару мгновений он услышал в конце дорожки, ведущей на задний двор, громкий пронзительный вопль. Он звучал очень страшно и напоминал крик животного, пополам с криком человека. По словам Мэтью. это был самый ужасный звук, который он слышал в своей жизни. Его сердце громко забилось и он побежал в дом так быстро, как мог.

Когда Мэтью рассказал мне про этот случай, я сразу же поверил ему, дело в том, что Мэтью опытный охотник и отлично различает вопли различных лисиц и койотов. И тот звук, что он слышал вообще не был похож на крики кого-то из лесных животных.