В РФ стартовала распродажа устройств Honor

18.08.2020, 7:29, Новости дня

Устройства, выпущенные под брендом Honor, будут продаваться со значительными скидками, сообщили представители регионального представительства китайской компании Huawei. Акция объявлена по случаю подготовки к новому учебному году.

Для того чтобы приобрести товары по сниженным ценам, нужно посетить официальный интернет-магазин Huawei. Здесь можно заказать умные часы или ноутбук, например, по цене на 9 тысяч рублей ниже обычного.

Также по сниженным ценам доступны смартфоны Honor 30 Pro+ и некоторых других моделей. Можно купить различные электронные устройства, которые помогут детям, подросткам и студентам в обучении и развлечениях. Скидки действуют до 30 августа, сообщают организаторы акции.