Компания Intel выпустит коллекционную версию процессоров

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18.08.2020, 7:29, Новости дня

Представители компании Intel подтвердили появившуюся ранее в сети информацию о том, что будет выпущена коллекционная версия процессоров.

Разработчик предоставит их покупателям в специальной подарочной упаковке. А создатели Marvel. Которые выступают партнерами Intel в данном проекте, добавит от себя фигурку одного из персонажей игры.

В эксклюзивную партию будут включены процессоры Intel Comet Lake, относящиеся к линейке чипов i5, i7 и i9 с индексом «K». В качестве бонуса партнеры обещают предоставить покупателям бесплатный код, при помощи которого модно будет скачать новую версию игры Marvel. Данное произведение, напомним, должны представить публике четвертого сентября этого года. Оформлением подарочных наборов занимался известный американский художник и дизайнер Тристан Итон.



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