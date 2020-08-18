В МИДе вручена нота протеста послу Нидерландов в России

18.08.2020, 7:10, Новости дня

17 августа в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Нидерландов в России госпожа Баккер-Кюлинг. Нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле помощника военного атташе России в Нидерландах.

МИД России вручил представителю Нидерландов ноту протеста в связи со слежкой за российским дипломатом.

Подобные недружественные действия продолжают осложнять и без того трудные отношения между обеими странами, говорится в заявлении МИД России. Москва призвала к незамедлительному принятию мер, которые исключили бы повторение подобных действий в будущем.

Телевидение Нидерландов сообщило, что премьер-министр Марк Рютте отказался комментировать произошедшее.

Случаи разоблачений или взаимных обвинений в шпионаже между Россией и западными правительствами в последние годы участились. Отношения между Москвой и западными столицами достигли низшей точки охлаждения за весь период после начала кризиса в Украине и российской аннексии Крымского полуострова в 2014 году, отмечает издающаяся в Москве газета The Moscow Times.