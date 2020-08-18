Иммунолог назвал возможные сроки повторного заражения коронавирусом

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18.08.2020, 7:08, Новости дня

Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти через два-три месяца, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков.

Специалист отметил, что это зависит от того, как долго держится высокий уровень антител в организме. «У ряда людей уровень антител очень быстро падает после того, как они переболели. Проходит два-три месяца, и уровень антител становится слишком маленьким. Пока непонятно, с чем это связано», – рассказал Крючков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом врач подчеркнул, что у большинства людей антитела держатся довольно длительное время.

«Коронавирус никуда не ушел, заразиться абсолютно реально», – напомнил он.

Крючков заключил, что, несмотря на снижение темпов распространения коронавируса в Москве, в некоторых регионах РФ складывается иная ситуация. Если процент потенциально заразившихся коронавирусом людей в другом регионе выше, то и вероятность заразиться возрастает.

Напомним, в июле первый случай повторного заболевания коронавирусом в РФ не подтвердился.



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