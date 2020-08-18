В Осло по подозрению в шпионаже на Россию арестован 50-летний норвежец

18.08.2020, 7:01, Разное

В Норвегии по подозрению в шпионаже в пользу РФ арестован сотрудник крупнейшего сообщества морских страхователей DNV GL. В полиции безопасности Норвегии утверждают, что арестованный норвежец в минувшие выходные встречался с сотрудником российских спецслужб.

В понедельник Окружной суд Осло приговорил 50-летнего задержанного, к четырем неделям ареста. Он обвиняется в причинении ущерба государственным интересам. Наказание по соответствующим статьям норвежского уголовного кодекса может составить до 15 лет тюрьмы.

Имя мужчины не разглашается, однако Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на источники в спецслужбе сообщает, что он уроженец РФ с норвежским гражданством. Официально это подтверждено не было.

Судья Аннетт Барт, вынося решение, подчеркнула, что мужчина получил за переданную информацию деньги. Сам он это тоже признал, хотя сначала полностью отрицал вину, сообщает корреспондент норвежского агентства.

По словам адвоката арестованного, он готов сотрудничать со следствием. Тем не менее на заседании суда он не признал, что понимал, какого рода информацию передает.

Обстоятельства ареста

Официальной представитель норвежской спецслужбы Мартин Бернсен в беседе с агентством Рейтер заявил, что мужчину задержали в субботу 15 августа, во время встречи в ресторане в Осло. Это была уже не первая подобная встреча. Задержание прошло бесконфликтно.

“Его арестовали в присутствии сотрудника разведки”, – говорит Бернсен.

Мужчину задержали в ресторане в Осло на встрече с российским разведчиком, говорят в норвежской службе безопасности

Бернсен отказался отвечать на вопрос, почему этот сотрудник не был также задержан и не был ли он дипломатом.

“Мы сосредоточились на мужчине из Норвегии”, – сказал он. Тем не менее в интервью местному телевидению Бернсен говорил, что мужчина встречался именно с российским оперативником.

Чем занимается компания?

В компании DNV GL подтвердили Би-би-си задержание сотрудника и заявили, что сотрудничают со следствием. “У DNV GL хорошие рабочие отношения с Норвежской полицией безопасности, мы сотрудничаем со следствием”, – заявил представитель компании. Он отказался ответить на вопрос о том, с чем именно была связана работа арестованного.

По словам представителя обвинения Ниволла Найгарда, мужчина мог иметь доступ к информации, интересующей другие государства. Что именно это за информация, Найгард не сказал.

DNV GL – это один из крупнейших в мире сертификационных центров, компания организовалась для установки единых правил и процедур оценки рисков страхования судов.

Компания занимается оценкой риска для страховых нужд и выдачей сертификатов на соответствие требованиям безопасности.

В регистре компании более 13 тысяч судов и мобильных офшорных установок, ее специализация – альтернативные и традиционные источники энергии, ветровые, волновые и солнечные электростанции, нефть и газ.

Российское посольство в Осло не комментировало арест.