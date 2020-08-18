Исполнитель хита Mrazish певец Азис преобразился до неузнаваемости

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18.08.2020, 6:53, Разное

Певец Васил Троянов Боянов из Болгарии, выступающий под псевдонимом Азис, изменил свою внешность до неузнаваемости. Если ранее он выглядел женоподобным блондином с накрашенными ресницами, то теперь стал мускулистым брюнетом.
В РФ Азис прославился благодаря композиции Mrazish, в которой исполнителя ягодами кормили спортивного телосложения мужчины. В клипе певец имел уложенные белые волосы, макияж и маникюр, что стало поводом для насмешек. Однако с тех пор музыкант решил кардинально измениться. Для этого он не только перекрасил волосы, но и начал активно заниматься спортом.

Сейчас 42-летний певец большую часть свободного времени проводит не в косметическом салоне, а спортивном зале. При этом неестественный объем мышц указывает на то, что нарастил он их искусственно при помощи стероидов. Иногда Азис публикует провокационные фотоснимки, на которых он предстает в обнаженном виде и в обществе других мужчин.



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