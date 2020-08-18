 

Мишустин поддержал предоставление дополнительных «гектаров» эффективным фермерам

18.08.2020, 6:48, Новости дня

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение получателя «дальневосточного гектара» из Хабаровского края Михаила Утробина о предоставлении дополнительных «гектаров» эффективным фермерам.

«Идея, которая изначально родилась, ее нужно масштабировать. Для этого мне не хватает добротной земли. Мне очень понравился механизм, по которому я ее изначально взял. Это реально очень легко. Просто и доступно. И предложение следующее – тем людям, которые уже освоили землю, возможно ли предоставить еще дополнительно землю, для того, чтобы они и дальше поднимали земли, которые не используются для того, чтобы кормить свои семьи, кормить свой край, развивать страну и свой регион», – сказал Утробин на встрече премьера с участниками программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» в Благовещенске, передает ТАСС.

Утробин – один из первых участников программы «Дальневосточный гектар». Он взял землю в 2017 году и за три года основал собственное дело – занимается производством сырого молока и продукции из него. На сегодняшний день в хозяйстве Утробиных – 20 голов крупного рогатого скота, производство планируется расширять.

Мишустин в свою очередь отметил, что идею фермера стоит поддержать. «<…> Я считаю, что это нужно обязательно поддержать. Вообще по программе «Дальневосточный гектар» открыты к выбору около 220 млн гектаров – то есть практически это треть территории округа. Это очень много. И в этом смысле, дай бог, чтобы землю брали такие предприниматели, как вы, и делали дело на ней», – сказал Мишустин.

Председатель правительства РФ поручил министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову проработать этот вопрос и при необходимости внести соответствующие изменения в нормативную базу.

Напомним, в настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока.

Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования житель может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.



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