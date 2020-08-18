 

Oracle начала переговоры с ByteDance о приобретении TikTok в США

18.08.2020, 6:48, Новости дня

Американская корпорацией Oracle провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о приобретении приложения TikTok на территории Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, сообщила Financial Times.

По сведениям осведомленных источников издания, Oracle вступила в переговоры с китайскими владельцами соцсети после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, в котором потребовал, чтобы ByteDance отказалась от всех активов на территории Соединенных Штатов, связанных с TikTok, передает ТАСС.

При этом, в статье утверждается, что Oracle сотрудничает с группой американских инвесторов, уже владеющих долей в ByteDance. Источник, близкий к ByteDance сообщил изданию, что китайская компания выступает против продажи любых активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В минувшую субботу глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Неделей ранее Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Соединенные Штаты проводят настоящий рейдерский захват, чтобы заполучить технологические достижения Китая.



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