Меркель намерена обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

18.08.2020, 6:23, Разное

Действующий федеральный канцлер Германии Ангела Меркель хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии. Предположительно, разговор произойдет уже завтра утром, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Меркель звонила ему с предложением поговорить. Президент Белоруссии рассказал об этом во время встречи с коллективом МЗКТ.