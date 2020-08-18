Легкоступова сделала пластическую операцию на сбережения Фирсова

18.08.2020, 6:17, Разное

Супруг покойной певицы Валентины Легкоступовой потратил все свои сбережения, составлявшие 70 000 рублей, на пластическую операцию и установку зубных имплантов жены. Юрий Фирсов отметил, что исполнительница перед торжественным мероприятием хотела стать моложе.

Для 57-летнего яхтсмена свадьба с Валентиной Легкоступовой стала второй. Бывшей жене и дочери он оставил большую часть имущества, поэтому к моменту бракосочетания у него не было финансовых средств даже для оплаты медового месяца. Поэтому пара никуда не поехала, а провела его в квартире Юрия Фирсова.

Из-за этого родственники певицы называли его альфонсом. Хотя именно он оплатил расходы на пластическую операцию и установку зубных имплантов для жены, в целом ему пришлось потратить 70 000 рублей. В программе «Пусть говорят» родственники Валентины Легкоступовой обвиняли его в том, что он не давал увидеться с исполнительницей. По словам ее дочери Анэтты Бриль, упасть и удариться головой, из-за чего ей потребовалась операция, певица могла из-за сильного алкогольного опьянения.