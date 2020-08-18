 

Nokia заменит Sony Ericsson в фильмах про Джеймса Бонда

18.08.2020, 6:05, Новости дня

Производитель электроники компания Nokia стала официальным партнером создателей фильмов о Джеймсе Бонде. Как стало известно, в новых сериях нескончаемой истории об Агенте 007 неоднократно промелькнет смартфон Nokia 8.3 5G.

По словам экспертов, «Нокиа» пришла на смену Sony Ericsson, аппаратами которой Бонд пользовался в предыдущих сериях фильма. Судя по всему, Агент 007 будет появляться в кадре также со смартфонами Nokia моделей 7,3 и 5,3.

Кстати, Nokia 7.3 даже еще официально не представлен на рынке. Его презентация ожидается в октябре. А впервые аппарат продемонстрируют публике на выставке IFA 2020, которая должна состояться в самом начале осени. Пока же известно, что данная модель выйдет с поддержкой 5G.



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