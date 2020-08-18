Эксперт рассказал о секретных MMI-кодах для управления смартфоном

18.08.2020, 6:05, Новости дня

По словам директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова, использование MMI-кодов для управления смартфонами предоставляет массу преимуществ, однако также создает некоторые риски для пользователей.

MMI-коды не зря называют секретными, пояснил он. Эти коды предназначены не для всех. Но те пользователи, которым они известны, могут легче управлять сервисными приложениями и имеют меньше проблем в общении с операторами.

Вы можете быстро поменять тарифный план, подключить дополнительные услуги, получить необходимую информацию. Однако при использовании таких кодов часто возникают ошибки, которые создают дополнительные риски. Поэтому лучше не использовать коды, в которых вы не уверены.