 

Ученые выяснили, почему люди видят очертания лиц в случайных предметах

18.08.2020, 6:05, Новости дня

Склонность замечать лица в случайных предметах, которые окружают человека, получила название «парейдолия». Она является зрительной иллюзией, которая может преследовать и здоровых людей, и пациентов с психическими расстройствами.

По словам экспертов, человек обрабатывает выдуманные лица при помощи тех же механизмов мозга, что и реальные. Парейдолия – это явление, во время которого в обычных предметах люди видят образы, напоминающие лица.

Это состояние проявляется вследствие активации механизмов, которые распознают человеческие лица. Данный процесс, по словам специалистов, зависит от отделов мозга, которые специализируются на обработке визуальной информации. 



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