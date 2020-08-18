 

Видеоигра Microsoft Flight Simulator привела в восторг критиков

18.08.2020, 6:05, Новости дня

До 17 августа на сайте Metacritic можно было прочитать исключительно позитивные отзывы о видеоигре Microsoft Flight Simulator. Это весьма редкий случай, когда оценки критиков почти на сто процентов оказались хвалебными, отмечают эксперты.

В свободный доступ летный симулятор, разработанный специалистами компании «Майкрософт», должен попасть сегодня. Однако авторы решили предварительно показать игру опытным геймерам и профессиональным критикам игрового контента. Позитивных оценок ожидали, но не в таком большом количестве.

Чуть ли не единственным недостатков, замеченным первыми игроками, стала излишняя загруженность компьютера при прохождении некоторых локаций. Кроме того, игра несколько раз произвольно вылетала.



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