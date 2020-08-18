Военные США расследуют отчет о появлении дрона возле Air Force One

18.08.2020, 5:45, Новости дня

Инцидент с дроном произошел в воскресенье во время снижения самолета президента Трампа у базы Эндрюс в штате Мэриленд.

Репортер написал в Твиттере, что видел объект, похожий на дрон и добавил, что «Боинг-757» пролетел «прямо над небольшим объектом, который находился близко к президентскому самолету» во время возращения Трампа из Нью-Джерси.

89-е авиакрыло ВВС США заявило в понедельник, что «осведомлено об отчете. Вопрос находится на рассмотрении».

В ВВС США отметили, что самолет приземлился благополучно, без происшествий.

Любой самолет, на котором летит американский президент США, обозначается как Air Force One.