Вакцина центра «Вектор» вышла на второй этап испытаний в России

18.08.2020, 5:45, Новости дня

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», – сказала Попова.

О введении первым добровольцам новой вакцины ведомство сообщило 12 августа. По результатам вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» первых пяти добровольцев был составлен промежуточный отчет о ее безопасности. «Все добровольцы чувствуют себя хорошо», – добавили в пресс-службе Роспотребнадзора. Позже вакцину ввели еще девяти добровольцам, сейчас они находятся под наблюдением.

11 августа Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», созданная Центром имени Гамалеи. Путин добавил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Как писали «Открытые медиа», речь идёт о младшей дочери президента Катерине Тихоновой.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется приблизительно через месяц, сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдет в гражданский оборот. Задержка – две-три недели, может быть, месяц», – сказал он.

Ранее Гинцбург сообщил, что новый этап исследования первой в России зарегистрированной вакцины от коронавируса планируется начать через семь-десять дней. По его словам, на эти исследования потребуется четыре-шесть месяцев. В них, вероятно, будут участвовать медики, работающие в красной зоне. Всего в испытаниях примут участие несколько десятков тысяч человек.

Прививки от COVID-19 медицинским работникам сделают параллельно с проведением третьего, или пострегистрационного, этапа исследований вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава. «Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, зарегистрирована "на условиях". В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования», – сообщили в ведомстве.

Согласно опросу сервиса «Справочник врача», в котором участвовали более 3 тысяч медиков, 52% респондентов не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в Центре Гамалеи. При этом 66% опрошенных заявили, что данных об эффективности вакцины недостаточно, а 48% отметили, что ее создали за слишком короткий срок.

Фармацевтические компании призывали Минздрав «не форсировать разработку» вакцины, поскольку в мире насчитывается 26 вакцин-кандидатов, причем шесть из них тестируют с участием тысяч и десятков тысяч человек: «Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан РФ». Вакцина не прошла третьей фазы клинических испытаний, пока она была испытана только на десятках добровольцев, писал «Фармацевтический вестник».

Представитель ВОЗ Тарик Ясаревич заявлял, что организация получает информацию о вакцине, разработанной российским институтом имени Гамалеи, от российского Министерства здравоохранения. Он подчеркнул, что, прежде чем ВОЗ рекомендует применение той или иной вакцины, она должна пройти тщательные испытания – как относительно её безопасности, так и эффективности. ​

Министр здравоохранения США Алекс Азар, комментируя сообщения о регистрации российской вакцины, заявил, что при разработке вакцин безопасность является главным критерием, поэтому важно пройти все стадии клинических испытаний. «Главное не первыми разработать вакцину, а разработать безопасную и эффективную вакцину», – сказал он. В США проходят испытания сразу несколько возможных вакцин, испытания могут быть завершены ещё в этом году.