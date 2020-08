Гибридная интервенция: Россия направила в Белоруссию колонны военных машин без опознавательных знаков (видео)

РФ начала финальный этап реализации своего плана. Гибридная интервенция в Белоруссию, по-видимому, неизбежна.

Многочисленные свидетели отметили большие колонны крытых грузовых машин без опознавательных знаков, с так называемыми путинскими “маленькими зелеными человечками”, на пути из Москвы и Санкт-Петербурга в Белоруссию.

В состав колонн входят большие немаркированные грузовые машины типа “Камаз” и “Урал” и автобусы, идентичные транспортным средствам Национальной гвардии РФ и ОМОНа. Свидетель насчитал в петербургской колонне 30 машин, предположив, [что в них находятся] 600 человек личного состава в форме без опознавательных знаков и еще немного в московской колонне.

“День 9 белорусской революции и путинский режим наращивает усилия по вмешательству в соседней стране, восставшей против своего диктатора”, – написал журналист Джулиан Рёпке в своем Twitter-аккаунте.

День 9 революции #BelarusRevolution и путинский режим наращивает усилия по вмешательству в соседней стране, восставшей против своего диктатора. Грузовики спецназа RU – со снятыми знаками отличия – сняли на видео и опознали по пути из Москвы в #Belarus. via @CITeam_ru

Александр Лукашенко, лидер Беларуси, который утверждает, что выиграл спорные президентские выборы, заявил в субботу, что Владимир Путин пообещал ему в случае необходимости помочь в обеспечении безопасности Беларуси, сообщает государственное информационное агентство “Белта”.

“Что касается военных вопросов, то у нас есть соглашение с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ. это включает в себя и эти инциденты “, – сказал Лукашенко в субботу после разговора с Путиным, сообщает государственное информационное агентство “Белта”.

Телефонный разговор произошел после того, как Лукашенко заявил, что ему нужно связаться с Москвой из-за растущих протестов против его правления.