Белогвардейский нацизм и красноармейская «белость» на примере Белоруссии (+видео)

18.08.2020, 5:35, Разное

17.08.20 Автор Алексей Элпиадис

К сожалению, неоспоримым фактом является то, что многие белогвардейцы, находившиеся в эмиграции, выступили на стороне Гитлера в его походе на СССР.

Не все, конечно. Были среди них и достойные люди, для которых в словосочетании советская РФ слово Россия, которое они любили, было несопоставимо важнее, чем слово советская, которое они ненавидели. Как следствие понимая, что целью войск вермахта является не смена режима в единой и неделимой России, а как раз ее упразднение и распад на подмандатные территории, они не участвовали в предательстве Родины ввиду идеологического несоответствия ее их идеалам справедливости.

Зато были другие белогвардейцы, имена которых даже не хочется перечислять, ибо имя их легион (нацистский или сатанинский, не важно), для которых, если РФ советская, значит, она и не Родина. Это называется предательство Родины по идеологическим мотивам. Таких людей и подкупать не надо.

Но вот времена изменились, и после распада СССР красные и белые поменялись местами. Белоруссия после 1994 года, с приходом к власти Лукашенко, превратилась в СССР в эмиграции. Этому эмигрантскому СССР было предложено, неоднократно после 1994 года, воссоединиться с Россией (пресловутое союзное государство). Но идея воссоединения встречала остервенелое сопротивление не столько в Белоруссии (которая и избрала Лукашенко в 1994 г. под лозунгом воссоединения), а как раз в самой России.

Лукашенко лишь удобная ширма в игре части русских левых элит против воссоединения русского народа в одном государстве из-за идеологии. Аргументация у них такая же, как у той части белогвардейцев образца 1941 года, для которых идеология оказалась важнее Родины, просто перед словом советская РФ они поставили приставку «не». Получается фраза:

Если РФ НЕсоветская, значит, она и не Родина

Не верите? Посмотрите видео из прямого эфира аналога Эха Москвы для левых в виде радиостанции Аврора. Там некий товарищ Школьников, в лучших традициях Шарикова, на голубом глазу говорит, что, если не получится превратить Россию в большую Белоруссию, то быть Белоруссии великим княжеством Литовским, отдельным от России, и это хорошo.

То есть человек предлагает возродить княжеское дробление Руси в постмодернистской оболочке. И чем тогда радио Аврора отличается от Эха Москвы? Ведь и те, и другие противятся воссоединению русского народа в едином государстве по идеологическим мотивам (у каждого своя идеология). Неудивительно, что Российскую империю разрушили белые (они свергали царя), а СССР разрушили коммунисты. Под чутким руководством которых он и распался. А сейчас эпигоны распадов топят за сохранение феодального дробления Руси. Естественно, так мыслят не все левые и не все правые, а только та их часть, для которых идеология важнее родины.

Вспоминается великая фраза Карла Маркса: «Идеология – это ложное сознание».

На этом фоне Лукашенко выглядит, как запутавшийся директор колхоза, который так и не может определиться —белорусы русские или не русские? Точнее, с перепугу вчера сказал, что белорусы не просто славяне, а именно русские, прямо так и сказал. Но именно слово русские было вырезано центральным телевидением Белоруссии во время трансляции его речи. Их же 70 лет так учили, причем из Москвы. Проблема русского сепаратизма не в Минске, она в Москве.

Это проблема в пропаганде распада одного русского народа на три братских, из которых два уже не русские. Почему это проблема? Да потому что братские народы наиболее враждебны друг к другу. Сегодня братья, завтра не братья (Украина-Россия, Хорватия-Сербия, Северная-Южная Кореи и т.п и т.д). Ибо Каин убил Авеля только из братской ревности.

Видео с батькой, где то ли он говорит, что белорусы русские, то ли славяне.

Видео, где пропаганда феодального дробления Руси на радио Аврора.