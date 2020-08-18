Мнение: К чему приходит Эволюция

18.08.2020, 5:31, Разное

Небольшой каминг-аут случился в ЖЖ: блогер Эволюция, известная в основном своими постами на тему психологии (как она ее себе представляет), внезапно отожгла в новой для себе сфере политики: написала обращение к френдам в духе “а кто будет издеваться над белорусским батькой – разлюблю и прокляну!” Женская симпатия к престарелому Бульбаши – дело в общем-то неподсудное, в конце концов, сердцу не прикажешь, все это понимают. Но вот далее разошедшаяся Эволюция, в ее же собственных терминах, уже несколько перешла грань – когда назвала белорусских жандармов, избивших и покалечивших на прошлой неделе буквально тысячи людей (включая женщин, детей и стариков) – “защитниками закона и сторонниками порядка”. Ну а те, кто не одобряет массовые избиения и издевательства во имя “порядка” – те, в терминологии Эволюции, “инфантилы”. Ну-ну.

Нельзя не обратить внимание, что все произошедшее более чем закономерно именно с точки зрения психологии – “подобное тянется к подобному”. Я уже писал с год назад про нашу подзащитную – см. пост “Вы все здесь одинаково никчемны; это понятно, мрази?” Там еще была довольно оживленная дискуссия на полтысячи комментов (чего у самой Эволюции никогда не бывает и быть не может).

Если кратко – у Эволюции чрезвычайно авторитарный блог. Вплоть до того, что комментировать его могут только “друзья”, а одно из главных условий “дружбы” этих “друзей” с Эволюцией – никогда и ни в чем ей не возражать. Тот, кто этот “порядок” нарушает – немедленно отправляется… нет, не под арест, а сразу в расход – то есть удаляется из “друзей”.

Нетрудно видеть, что всё это очень похоже на то, что творилось и творится в Белоруссии у “батьки” – точно такие же порядки. Для Лукашенко, кстати, все нарушители и протестанты – точно такие же “инфантилы” (разве что наш колхозный деятель слова такого не знает – но явно имеет в виду именно его, называя тех, кто требует его отставки, “безработными и бездельниками, которые работать не хотят”).

То есть авторитарная блогерша поддержала авторитарного правителя – что может быть естественнее? Это родство душ. Без сомнения, Эволюция и Путина поддержит столь же рьяно – когда придет его черед.

Есть в этом только один минус – не совсем ясно, может ли в принципе быть авторитарным психотерапевт. Что “может” – это понятно; но насколько можно называть психотерапией то, что делает авторитарный самоучка со своими клиентами? Все-таки сержант, муштрующий новобранцев – это же не то же самое, что терапевт, ВМЕСТЕ с клиентом ищущий решение его проблем?

Хотя успешность блога Эволюции как минимум доказывает, что ее “новобранцы” не ропщут. Ну, или мы их ропота не слышим (ведь комментарии от недрузей предусмотрительно отключены). Еще одна прямая аналогия с авторитарным режимом.