 

Мнение: Зачем Путину спасать Лукашенко?

18.08.2020, 5:20, Разное

Лукашенко судорожно пытается втянуть Путина и Россию в целом на сохранение себя на царстве в Беларуси.

Видимо, Лукашенко думает, что и мне, и Путину не нужны перемены, а раз нам обоим не нужны перемены, значит, мы должны держать друг друга и помогать друг другу…

Но сдается мне, что Путину Лукашенко не нужен. Тем более Лукашенко, который выглядит волчком, загнанным в угол… И я не вижу не единого аргументы в пользу того, чтобы Путин кинулся спасать Лукашенко. Ну разве что вывезет Лукашенко в безопасное место, чтобы его не разорвали в клочья, как в свое время Каддафи…

Для меня очевидно, что если Россия полезет  спасать  Лукашенко от его собственного народа,  для России это будет  катастрофой….

Может, я чего-то не вижу? Чего-то не понимаю?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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