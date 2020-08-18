Мнение: Зачем Путину спасать Лукашенко?
18.08.2020, 5:20, Разное
Лукашенко судорожно пытается втянуть Путина и Россию в целом на сохранение себя на царстве в Беларуси.
Видимо, Лукашенко думает, что и мне, и Путину не нужны перемены, а раз нам обоим не нужны перемены, значит, мы должны держать друг друга и помогать друг другу…
Но сдается мне, что Путину Лукашенко не нужен. Тем более Лукашенко, который выглядит волчком, загнанным в угол… И я не вижу не единого аргументы в пользу того, чтобы Путин кинулся спасать Лукашенко. Ну разве что вывезет Лукашенко в безопасное место, чтобы его не разорвали в клочья, как в свое время Каддафи…
Для меня очевидно, что если Россия полезет спасать Лукашенко от его собственного народа, для России это будет катастрофой….
Может, я чего-то не вижу? Чего-то не понимаю?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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