 

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

18.08.2020, 5:08, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае победы на выборах не сможет работать на равных с «шахматистами мирового класса» – президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпинем и лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

«Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си [Цзиньпин], [северокорейский лидер] Ким Чен Ын, [президент] Турции Эрдоган – все они шахматисты мирового класса», – сообщил глава американской администрации перед своими сторонниками в штате Висконсин. Трамп выразил уверенность, что Байден не сможет с ними работать на равных, так как «его лучшие годы [в политике] не были такими уж замечательными», передает ТАСС.

«Они только и мечтают о Джо Байдене [в качестве президента США]», – полагает Трамп. Он добавил, что Тегеран якобы также хочет победы демократа на президентских выборах. «Если мы выиграем и когда мы выиграем, мы немедленно заключим сделку с Ираном», – сообщил глава американской администрации.

Кроме того, по его версии, у Байдена «нет опыта» ведения переговоров с Пекином. «Китай завладеет Соединенными Штатами», если победу на ноябрьских выборах одержит бывший вице-президент, считает Трамп. «Никто [из президентов США] не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией», – подчеркнул Трамп.

Напомним, в июне бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал Путина «умным и жестким», отметив, что российский лидер «хорошо выходит из невыгодного положения».



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