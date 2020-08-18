 

СБУ задержала организатора поджога автомобиля журналистки “Радіо Свобода”

18.08.2020, 4:47, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который организовал поджог автомобиля Mitsubishi Colt журналистки “Радіо Свобода” Галины Терещук. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 17 августа.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение и задержали злоумышленника.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января на улице Кубийовича во Львове. Сразу после поджога Терещук заявила, что не знает, с чем связан инцидент.

6 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что подозреваемый задержан, им оказался студент, житель Хмельницкого. В прокуратуре Львовской области уточнили, что ему 19 лет, задержали подозреваемого в Одессе.

25 мая исполнителя поджога Якоба Сарахмана приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года, об этом сообщал Zaxid.net. Он рассказал, что согласился за 5 тыс. грн поджечь автомобиль Терещук.

По информации Zaxid.net, к организации поджога авто журналистки причастен 43-летний майор львовской полиции Михаил Чердак.

Терещук работает на “Радіо Свобода” во Львове с 2000 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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