СБУ задержала организатора поджога автомобиля журналистки “Радіо Свобода”
18.08.2020, 4:47, Новости дня
Служба безопасности Украины разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который организовал поджог автомобиля Mitsubishi Colt журналистки “Радіо Свобода” Галины Терещук. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 17 августа.
Оперативники спецслужбы установили местонахождение и задержали злоумышленника.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.
Поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января на улице Кубийовича во Львове. Сразу после поджога Терещук заявила, что не знает, с чем связан инцидент.
6 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что подозреваемый задержан, им оказался студент, житель Хмельницкого. В прокуратуре Львовской области уточнили, что ему 19 лет, задержали подозреваемого в Одессе.
25 мая исполнителя поджога Якоба Сарахмана приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года, об этом сообщал Zaxid.net. Он рассказал, что согласился за 5 тыс. грн поджечь автомобиль Терещук.
По информации Zaxid.net, к организации поджога авто журналистки причастен 43-летний майор львовской полиции Михаил Чердак.
Терещук работает на “Радіо Свобода” во Львове с 2000 года.
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