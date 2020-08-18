В Германии продемонстрировали консоль Xbox Series X

18.08.2020, 4:40, Новости дня

Демонстрация консоли Xbox Series X состоялась на площадке компании Saturn в немецком городе Кельн. Фотографии с данного мероприятия попали в сеть.

По словам представителей компании Microsoft, разработавшей устройство, данная консоль относится к новому поколению и обладает рядом преимуществ перед уже существующими игровыми приставками. Оценить их геймеры смогут уже в ноябре, после того, как пройдет презентация, а Xbox Series X попадет в розничную продажу.

Также эксперты считают, что данная консоль станет главным конкурентом для PlayStation 5. Кроме того, Microsoft готовит к выпуску еще одну модель приставки – Xbox Series S, которую могут представить публике еще до конца текущего месяца.