Мнение: Надо расслабиться

18.08.2020, 4:05, Разное

Вообще довольно забавно читать сегодня всякие “патриотические” блоги по поводу Белоруссии. Видно, что братва пребывает в некоторой растерянности, постепенно переходящей в тягостные раздумья о смысле всего сущего. А причины просты, как три рубля: внезапно оказывается, что нам в белорусской “зарубе” буквально… не за кого болеть!

Белорусский “батька” ведь смертельно надоел не только белорусам, но и российским “государственникам”: больно уж он скользкий, никак не ухватишь, только и делает, что по-всякому “дурит” большую и неповоротливую РФ, только и знает, что тянуть с нее деньги и, в общем, почти ничего не давать взамен. Особенно наших патриотов обижает, что хитрый Лука за 6 лет даже Крым российским не признал! Это ж надо – Никарагуа признала, даже какое-то неведомое Науру признала (или признало?); а Белоруссия нет! И все время, как тот волк, на сторону смотрит, с Китаем вон какие-то шашни завел…

Вышел, в общем, Бульбаши у “государственников” из доверия, не видят они в нем русского патриота. И вот этого задолбавшего всех “картофельного фюрера” принялись нешуточно выкидывать из кресла; казалось бы – хорошо! Причем свои же выкидывают, России даже не надо пальцем о палец ударять!

Но нет, все равно кошмар. Оказывается, что те, кто выкидывают, относятся к нашей Раше ЕЩЕ ХУЖЕ! Они хотят и вовсе с Россией порвать, выйти из дурацкого “Союзного государства”, Таможенного Союза, вступить в НАТО и в ЕС!!

А никаких пророссийских сил как бы и нет. Не видно ни одного политика, который подпирал бы “батьку”, так сказать, “справа” – то есть заявлял бы, к примеру, что надо Крым признать российским, обменять все белорусские зайчики на рубли, да и отправить белорусский контингент повоевать в Сирии для ирано-российского АТО, помочь там русским братушкам бороться с международным терроризмом!

Нихрена. Как и на Украине, кстати. Почти как прошлогоднее интересное противостояние Порошенко-Зеленский. Как пел ставший очень актуальным Цой – “Что тебе нужно – выбирай!” А выбирать не получается, поскольку хрен Зеленский никак не слаще редьки Порошенко.

Пора бы нашим заскорузлым “государственникам” все ж понять, раз уж нам на постсовке преподают то же самое даже не по второму, а по 15-му разу: во ВСЕХ республиках никто не хочет жить “как в России”; почему? Потому что все хотят, “как в Европе”.

За счет чего Ленин в свое время сумел – переформатировав до неузнаваемости – все же спасти Российскую империю? Ведь все прочие империи на континенте – Германская, Австрийская – распались. По всему, все должно было развалиться в 1917-1918 гг., раз и навсегда. Но нет. Причина одна – Россия сумела предложить что-то интересное, новую идеологию. А если говорить еще точнее – сумела перестать быть Россией. Стать Новым Проектом. И именно под “новый проект” затащила под себя кучу будущих республик. Еще раз повторю – потому что идея “оставаться под Россией” протухла еще тогда, в начале 20 века.

А сейчас такой идеи у нас нет. Поэтому, на мой взгляд, надо расслабиться и просто болеть “против тирана”. Ведь на самом деле ПЛЕВАТЬ, как будет новая белорусская власть относиться к России. Пусть даже без любви.

Любовь – это дар, ее нельзя запланировать. Ну а для политики вполне достаточно уважения. Да. Уважения вполне хватит. Россия большая, Белоруссия маленькая – общий язык найдем.