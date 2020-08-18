Мнение: Террористическая санта-барбара

18.08.2020, 3:53, Разное

Отец художника Судейкина был очень талантливым полицейским, жандармским подполковником. Одним из главных его успехов была вербовка революционера Сергея Дегаева, который стал его агентом и сдал ему множество террористов-народовольцев, включая Веру Фигнер.

В 1883 году товарищи-революционеры раскусили Дегаева (одной из разоблачивших Дегаева была Екатерина Серебрякова, которая во втором браке станет женой Павла Филонова), и он, чтобы заслужить их прощение, выдал им других сексотов, каких знал. А также пригласил к себе на петербургскую квартиру куратора, Георгия Порфирьевича Судейкина, который пришел с племянником, жандармом Николаем Судовским. На квартире народовольцы убили Судейкина-отца (Племяннику разбили голову).

Будущему художнику в это время было около года. Товарищи простили предателя-Дегаева, полиция его не нашла. И он уплыл в Америку. С 1895 года Дегаев аспирант университета Джонса Хопкинса, защитил докторскую по дифференциальной геометрии, с 1901 года — декан инженерного колледжа университета Южной Дакоты. В 1908-13 — профессор математики в Иллинойсскои технологическом. Скончался в 1921 году в возрасте шестидесяти с лишним лет.

Непосредственными исполнителями убийства Судейкина были Василий Конашевич (пойман, сошел с ума, возомнил себя гетманом Конашевичем-Сагайдачным, непрестанно пел романсы, умер в лечебнице спустя много лет) и Николай Стародворский (пойман, отсидел 20 лет, стал агентом охранки, помилован, “работал”, умер своей смертью).

У Сергея Судейкина еще была старшая сестра Софья (1879 г.р.). Она, кстати, была замужем за его другом, голуборозовцем Владимиром Дриттенпрейсом — я и не знала, что они были родственниками, едва всех жен самого Судейкина запомнила. Следы этой супружеской пары теряются около 1913-1915 годов. Сам Судейкин, как вы наверняка помните, счастливо слинял в Штаты, где после Ольги и Веры женился на Джоан Палмер, сопрано из труппы Метрополитен, с которой и прожил до конца жизни.

UPD: А, понятно, как Дриттенпрейсы сгинули — они в антинемецком настроении взяли фамилию “Гончаров”. Ну и ищи теперь в документах