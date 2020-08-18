 

Мнение: Террористическая санта-барбара

18.08.2020, 3:53, Разное

Отец художника Судейкина был очень талантливым полицейским, жандармским подполковником. Одним из главных его успехов была вербовка революционера Сергея Дегаева, который стал его агентом и сдал ему множество террористов-народовольцев, включая Веру Фигнер.

В 1883 году товарищи-революционеры раскусили Дегаева (одной из разоблачивших Дегаева была Екатерина Серебрякова, которая во втором браке станет женой Павла Филонова), и он, чтобы заслужить их прощение, выдал им других сексотов, каких знал. А также пригласил к себе на петербургскую квартиру куратора, Георгия Порфирьевича Судейкина, который пришел с племянником, жандармом Николаем Судовским. На квартире народовольцы убили Судейкина-отца (Племяннику разбили голову).

Будущему художнику в это время было около года. Товарищи простили предателя-Дегаева, полиция его не нашла. И он уплыл в Америку. С 1895 года Дегаев аспирант университета Джонса Хопкинса, защитил докторскую по дифференциальной геометрии, с 1901 года — декан инженерного колледжа университета Южной Дакоты. В 1908-13 — профессор математики в Иллинойсскои технологическом. Скончался в 1921 году в возрасте шестидесяти с лишним лет.

Непосредственными исполнителями убийства Судейкина были Василий Конашевич (пойман, сошел с ума, возомнил себя гетманом Конашевичем-Сагайдачным, непрестанно пел романсы, умер в лечебнице спустя много лет) и Николай Стародворский (пойман, отсидел 20 лет, стал агентом охранки, помилован, “работал”, умер своей смертью).

У Сергея Судейкина еще была старшая сестра Софья (1879 г.р.). Она, кстати, была замужем за его другом, голуборозовцем Владимиром Дриттенпрейсом — я и не знала, что они были родственниками, едва всех жен самого Судейкина запомнила. Следы этой супружеской пары теряются около 1913-1915 годов. Сам Судейкин, как вы наверняка помните, счастливо слинял в Штаты, где после Ольги и Веры женился на Джоан Палмер, сопрано из труппы Метрополитен, с которой и прожил до конца жизни.

UPD: А, понятно, как Дриттенпрейсы сгинули — они в антинемецком настроении взяли фамилию “Гончаров”. Ну и ищи теперь в документах

Источник: Шакко



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / В Великобритании опубликованы новые данные о числе бессимптомных носителей COVID

09.08 / Эвелина Бледанс может прожить на тысячу рублей в месяц

14.08 / “Подкачали родители и среда”: Роза Сябитова призналась в отсутствии чувства стиля

14.08 / Аманда Сейфрид в эксклюзивном интервью: о дочери Нине, дружбе на всю жизнь и о том, как важно быть сытой и довольной во время работы

14.07 / В Минтруде высказались о возмещении гражданам затрат на удаленную работу

07.08 / Как Лукашенко дружит со всеми против всех

01.08 / Netflix снимает новый комедийный боевик «Последний наемник» с Ван Даммом в главной роли

24.07 / До 52 тысяч: в России хотят ввести пенсионный налоговый вычет

06.07 / «Ксеньевский прииск» профинансировал производство фильма «В воде не тонут»

13.07 / В Москве перестают действовать практически все ограничения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска