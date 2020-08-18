 

«Белтелеком» объяснил проблемы с интернетом Белоруссии

18.08.2020, 3:48, Новости дня

Проблемы с доступом в интернет в Белоруссии в понедельник связаны с техническим сбоем, сейчас работоспособность сети полностью восстановлена, сообщил государственный оператор связи «Белтелеком».

«В связи с кратковременным техническим сбоем с 11.30 до 11.40 (совпадает с мск) возникли трудности с доступом в сеть интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена», – говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее сообщалось, что перебои с интернетом опять начались в Минске в понедельник. Перебои начались после 11.00. Не работали 4G и домашняя сеть, плохо работал мобильный интернет.

Работа мобильного интернета и соцсетей, отключенных в Белоруссии с вечера прошлого воскресенья, возобновилась в Минске в среду утром.



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