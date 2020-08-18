 

США расширили санкции против Huawei

18.08.2020, 3:48, Новости дня

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил в понедельник о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei.

«Администрация президента Дональда Трампа видит Huawei тем, чем она является – подразделением государства слежки Коммунистической партии Китая (КПК), и мы действуем соответствующим образом. Сегодня наше правительство приняло несколько мер, чтобы защитить национальную безопасность США, частную жизнь наших граждан и неприкосновенность нашей сети 5G от вредоносного влияния Пекина», – передает РИА «Новости» заявление госсекретаря.

Помпео уточнил, что минторг США в понедельник добавил в «черный список» еще 38 дочерних отделений Huawei. Кроме того, ведомство расширило действие поправок, согласно которым, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.

Напомним, что 19 мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американским фирмам запрещается вести торговлю. А позднее США пригрозили Бразилии «последствиями» за сотрудничество с Huawei.

Российский IT-эксперт Николай Добровольский, в свою очередь, заявил, что сеть пятого поколения поможет мегаполисам РФ работать по концепции «Умный город», за счет работы большого количества девайсов, раскиданных по улицам, в единой информационной системе.



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