Российские дипломаты в Нью-Йорке пожаловались на получение угроз

18.08.2020, 3:48, Новости дня

Неизвестный мужчина с 10 августа неоднократно угрожал российским дипломатам в Нью-Йорке, сообщили в генконсульстве России.

«Начиная с 10 августа неизвестный мужчина угрожал сотрудникам генконсульства, а также бросал в них камни. В результате инцидентов генконсульству [России в Нью-Йорке] был нанесен ущерб», – сообщили в российской дипломатической миссии ТАСС.

По информации дипломатов, при задержании в первый день злоумышленник «в присутствии полицейских выкрикивал угрозы в адрес россиян, однако на следующий день каким-то образом вновь взялся за прежнее и забрасывал камнями машины генконсульства на служебной парковке». По сведениям российской стороны, нападавший сейчас «якобы задержан», однако ранее на него «даже не всякий раз составляли полицейские протоколы».

«В этой связи встает вопрос о том, почему лицо, неоднократно выступавшее с угрозами в адрес российских сотрудников генконсульства, каждый раз оказывалось на свободе», – подчеркнули в российской дипмиссии.

Напомним, в июле МИД Китая заявил о получении угроз в адрес посольства КНР в Вашингтоне.