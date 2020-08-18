Лукашенко назвал условие проведения новых выборов
18.08.2020, 3:45, Новости дня
Президентские выборы в Белоруссии могут пройти после принятия на референдуме новой конституции, сообщил президент республики Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом МЗКТ.
«Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти», – передает слова Лукашенко
РИА «Новости».
Ранее Лукашенко заявил, что уже ведется работа над третьим вариантом новой конституции. «Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу», – сказал он.
В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать.
В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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