 

Суд оштрафовал «Новую газету» и главреда Дмитрия Муратова на 260 тысяч рублей

18.08.2020, 3:44, Разное

…из-за материала о карантине на атомных подлодках.

Мировой суд в Москве в лице судьи Юноны Царевой оштрафовал «Новую газету» на 200 тысяч рублей и главного редактора газеты Дмитрия Муратова на 60 тысяч рублей по статье о фейковых новостях (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за материала корреспондента Валерия Ширяева о карантине на атомных подлодках «Воронеж» и «Смоленск».

Как отмечает юрист «Новой газеты» Екатерина Седова, заведомый недостоверный характер в материале отсутсвует: «Сведения были получены от источника в администрации города, фамилию которого мы раскрывать не вправе, согласно закону о СМИ. Не доверять этим сведениям у нас не было основания».

Седова также отметила, что сведения, указанные в требовании Генпрокуратуры и уведомлении Роскомнадзора о том, что заразились военослужащие двух подлодок, отсутствовали в статье: «Таких сведений не было. Сведения были о том, что подлодки были сняты с карантина. Эти сведения ничего не влекут за собой — лодки сняли с карантина, а не поставлены на карантин. Наоборот, сообщается о том, что лодки вернулись в полную боеготовность. Таким образом, нет заведомо недостоверной информации, отсутствует факт созданияи угрозы жизни и здоровью человека».

Напомним, статья называлась «Свистать всех на верх», она была удалена с сайта после требования Роскомнадзора. В отношении «Новой газеты» было составлено четыре протокола: два — на издание, два — на главного редактора. Протоколы были составлены в том числе и из-за материала Елены Милашиной о вспышке коронавируса в одном из районов Чечни. Заседание суда по материалу Милашиной пока не запланировано, так как юрист газеты подал иск о признании незаконным требования Генпрокуратуры, и до рассмотрения искового заявления заседание отложили.

Источник: Новая газета



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