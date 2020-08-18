Мнение: Письмо: “99% не цепляют”

18.08.2020, 3:35, Разное

Онежьи онегины тоже сидят в башнях, увитых зеленым виноградом снизу доверху.

И некоторые из них фору дадут любой рапунцели, без преувеличения.

qwerty1237

Здравствуйте, Эволюция!

Пишу в надежде, что история моя достаточно печальна, чтобы быть разобранной. Депрессия – жесть, но сегодня понедельник, а я алкоголик. К послезавтра я, надеюсь, приду в себя, тошно мне не будет, и сочинять письмо будет лень, но проблемы-то останутся. Поэтому, пользуясь случаем ужасного похмелья.

(Здесь кратко о ЗВ автора)

37 лет, бабы нет, те что были – не радовали, и если посмотреть на некоторых замечательных ребят, окружающих меня, я в этом совсем не одинок.

(Брутальное “бабы нет”, а на самом деле, как потом выяснится, даже девушки никогда не было, не то что бабы)

Я меломан, и наверное эскапист, если не аутист – музыка занимает главное место в моей жизни. Лет с 15 я всеми способами искал новую музыку и впитывал тонны информации, в 20 стал активно ходить на концерты, и попал в тусовку наиболее интересных мне людей и наиболее близкой музыки, всё это в те годы переживало свои лучшие времена.

Я полностью во всё это погрузился, наверно это был в том числе и побег от реальности, я был наверно слабохарактерным и слабосоциализированным тюфячком. Кстати насчет неуверенности в себе и некоторой замкнутости. Я всё думаю, это врожденное или же с родителями повезло. Говорят, у пацана должен быть пример мужского поведения. Папаша у меня был страшный лизоблюд, ханжа, бабник, считал себя интеллектуалом выше других и любил учить жизни. При этом чувства юмора не имел напрочь, трезвым был далеко не всегда, и мог позволить на публике пьяные выходки в духе Бориса нашего Николаевича…

(Отца презирает и высмеивает, с Ельциным фамильярничает, на короткой ноге. Почему все инфантилы именно так относятся родителям и к президентам?)

Сюсюкал с каждой бабой, которые в ответ ему расшаркивались. А семьи нищей чем наша мне кажется надо было поискать. В общем самое частое чувство, которое я помню из детства – желание постоянно провалиться сквозь землю. Когда я был школьником и девочек не заинтересовывал, пару раз подумал – а может надо так, как папаша, хоть меня от подобного выворачивает – огрёб как следует 🙂

(Отец его хотя бы женщинам нравился, а у автора плохо во всех ресурсах, но стыдно ему почему-то за отца, который к его годам уже имел сына, а не за себя)

Возвращаясь к музыке. Это всё нишевые направления, андеграунд, круги слушателей не так уж и широки – меломаны и энтузиасты. Я кстати не просто так на это всё хожу, до сих пор документирую на видео – мне нужно чувствовать свою сопричастность к происходящему, быть пассивным слушателем мне скучно. Помимо этого, у меня есть еще деятельность, связанная с изданием и продажами музыки, это очень скромных масштабов хобби, но во все это я вложился больше, чем во что либо еще в своей жизни.

(В общем понятно, что у автора с работой и экономикой. Тут даже вопросы, почему с девушками не получается, лишние. Зачем девушкам нищеброды? Чтобы быть бездельником и нравиться девушкам, надо быть очень обаятельным. А с обаянием автора, чтобы многим девушкам нравиться, надо быть очень состоятельным)

Поначалу было несколько лет эмоциональных потрясений и эйфории, в том числе и от того, что люди, делающие то, что тебя впечатляет и потрясает, на расстоянии вытянутой руки, и ты тоже к происходящему причастен и гордишься тем, что можешь это запечатлеть. Потом всё стало потихоньку деградировать, т.к. стали появляться лишние люди, и что-то подобное могу испытать сейчас редко.

(Сначала получалось идентифицировать себя с теми, кто делает музыку, сейчас все хуже и хуже)

Было очень дружное сообщество, чего-то более объединяющего я в жизни не встречал. Говорил с приятелем об этом, говорит – взаимоуважение и искренность пропали – кончилось волшебство. И в нашей стране давно уже кризис жанров, стагнация. Видел я в своё время достойных уважения девушек, но их было немного, а конкуренция хорошая. А у меня полно багов и косяков. Может они мне планочку желаемого подняли – вот единомышленники, с которыми хорошо.

(Как у старпера, все хорошее – в прошлом. Но и хобби у него подростковое, так что он действительно там – старпер)

Меня нередко представляют, как человека, который все видел, все слышал, везде был. Еще как крутого путешественника, тоже хобби.

(Все остальные уже женились и занялись делом, один он остался в тусовке, покрываться плесенью, и даже стал считать местной реликвией)

Много раз я встречался с девушками, не имеющими к этому всему отношения – ноль интереса. Больше не хочется пробовать. Девушки, имеющие отношение к моему миру, тоже разные. Я в сети довольно часто ищу кого-нибудь, общаюсь, и если есть общие интересы, но общение не увлекает – зарекся приглашать на встречу на авось, посмотрим как живьем – вживую совсем не ладится.

(Для девушек не из тусовки он вообще какой-то фрик или псих)

А так-то встречаются в сети приятные девочки, с огромной разницей в возрасте, расстоянии, ну и не свободные, как правило.

(Были бы свободны и поближе, заинтересовались бы автором)

Были у меня в последние годы три замечательные встречи с взаимным интересом, сразу на целый день, и каждый раз второй не было – увели тёлочку. Девочки были… Простые – такое слово в голову приходит.

(Автор, послушайте совет. Не называйте девушек ни бабами, ни телочками, иначе так и останетесь старым девственником. Не стройте из себя лихого бабника. Под такую большую корону ни капли спонтанности не попадает)

Кто мне симпатичен… Маленькие пушистые лапочки. Они бывают незаметны, можно и не разглядеть сразу. Броских я не люблю. Обращаю порой внимание, когда вижу на концерте, что человек горит происходящим, глаза блестят – это меня сразу покоряет. Я всю жизнь потратил на музыку, было очень много радостей, горестей, безвозвратных потерь, в остальном у меня никаких особых достижений нет, и мне важно, чтобы они понимали, что это для меня также важно.

(Лапочки, если вы пушистые, у вас есть шанс понравиться автору. А броские нет, отойдите)

Одна такая появилась, в друзья добавилась – крышу снесла. Чтоб тебе ни вспомнилось – она в курсе и понимает, чтоб тебя ни тревожило, она тебя поддерживает. Занята, как почти всегда и бывает.

(Закон подлости какой-то. Почти влюбилась в автора, но занята, как туалет)

Есть девушки интровертные, но милые, эрудированные, с отличным вкусом, и с ними можно обсудить все что хочется, расслабиться и чувствовать себя самим собой. Но круги узки, а конкуренция большая. У них обычно уже всё есть. Но мне интересны и дружески-приятельские отношения с ними – когда можно поболтать о том, что на душе, и поймут правильно.

Цитатку вспомнил: “Со мной так бывает всякий раз, — сказала она Ансельму своим легким, как у птички, голоском, — когда я нюхаю цветок. Каждый раз моему сердцу кажется, что с ароматом связано вспоминание о чем-то прекрасном и драгоценном, некогда принадлежавшем мне, а потом утраченном. И с музыкой то же самое, а иногда со стихами: вдруг на мгновение что-то проблеснет, как будто ты внезапно увидел перед собой в глубине долины утраченную родину, и тотчас же исчезает прочь и забывается. Милый Ансельм, по-моему, это и есть цель и смысл нашего пребывания на земле: мыслить и искать и вслушиваться в дальние исчезнувшие звуки, так как за ними лежит наша истинная родина”.

(Гофман – это “цитатка”, а о себе очень серьезно “документирую на видео”)

99% не цепляют. Вот вижу на концерте и у меня такое ощущение, что пришли они хорошо провести вечер и всё, это просто досуг. А меня привлекают люди, по которым видно, что для них это не просто времяпрепровождение, а очень важная часть жизни. Все мои друзья-приятели – музыканты, организаторы, тем или иным образом активные в этой среде люди, а не просто так, с такими людьми я сразу раскрепощаюсь и чувствую себя своим, мне интересно.

(99% девушек он бы не вдул. Друзьями считает организаторов и музыкантов, а они его просто реликвией)

Подкатывать я особо не умею – вот если я вижу, что ей может быть интересно, о чем я могу рассказать, то и мне будет интересно. Ещё бывает такой момент, очень редко, вот вроде косвенно знаешь девушку уже давно и ничего особо не чувствуешь (или наоборот только что встретил), че-то щёлкнет внутри – невольно посмотришь несколько раз так, что всем сразу всё понятно становится, и можно попасть в не очень удобную ситуацию. Потом откатывает.

Недавно ездил на концерт в провинцию, ехал в маршрутке, девчонки рядом ехали в клуб, я слушаю разговор – они не глубоко в теме, кто играет и о чем, но по ним видно было, что обсуждали событие с искренним интересом – я им симпатизировал. А у себя дома я порой чувствую снобизм в пришедших. Как-то на концерте за спиной слышу, что тёлочка про меня бурчит что-то с посылом, что типа я непойми кто, и везде отсвечиваю. Парень ей говорит – “Да он ходил и снимал, когда тебя ещё не было. Тихо, а то услышит”. Не мотивирует на инициативу знакомств, да и я с годами для себя решил, что одна из ошибок молодости – якшаться с кем попало. Много лишних людей не нужны, я регулярно прореживаю френдленты в соцсетях.

(Да, нужно избавляться от лишних друзей, которые не в курсе, что они друзья)

Я люблю путешествовать, это тоже занимает некоторое место в жизни. В основном люблю дикую северную труднодоступную природу, юга и цивилизация не впечатляют. Шпицберген, Шикотан – это хорошо. В прошлом году был например в Бухте Провидения – неужто она не стоит того, чтобы там побывать? Но сколько там туристов в год бывает? Я думаю числу далеко до трехзначного.. Но почему? У Рождественского есть стихотворение “Арктическая болезнь”. Мне знакомо это притяжение, которое я не чувствовал в других местах, и я не променяю Крайний Север на что-то ещё. Сколько читателей этого блога купят билет в отпуск в Анадырь? У меня хобби не из популярных.

(Все эти ваши европы, гламурные острова и модные курорты автору не по душе. Как и броские девушки. Спасибо, нет)

На неделе болтал с одной девчонкой, издалека, привлекла музыкальной эрудицией и небанальным вкусом, общение сразу как по маслу, добавила сама в друзья, очень легкая, говорит что уже отошла от музыки и ищет что-то еще, поговорили о том, кто чем живет, и об общих знакомых персонажах.

“Я лишь ценю сумасшествие разной степени тяжести

Если человек достаточно безумен то мне бы хотелось с ним общаться…

Вот А. даааа он весьма безумен!!!”

(Так как он тамошняя реликвия, с ним общаются те девчонки, кого кто-то интересует в тусовке из парней)

А. это человек, которому точно не будет обидно за прожитые годы, и которого я хотел бы другом назвать. Чуть ли не больше всего в жизни терпеть не могу мещанство и филистерство, и это точно не про него.

(Общие интересы с девушкой – оба без ума от А.)

Хорошая девчонка – но издалека и младше на 12 лет – но общению был очень рад. Пожаловался, что мол всю жизнь страдаю, ищу единомышленников, и их всегда не хватает и мало. Говорит, не грузись, тэйк ит изи, одиночество – такая доля, с которой нужно учиться жить.

(Он ей про их единомыслие, мол нашел родную душу, а она ему: нет-нет, твоя доля – одиночество)

Алкоголь… Это огромная проблема. Когда-то он радовал. Алкоголь увеличивает частоту знакомств с девушками, потом найдешь ее в соцсети, пообщаешься.. Остываешь, что-то не то. Она конечно очень мила, и я при случае рад встрече, но в романтическом плане – не хватает чего-то.

(Дайте я угадаю, чего не хватает?)

Интересов бы общих побольше, или внешность чуть больше в кассу. Или просто хочется поделиться, что тебя взбудоражило из увиденного в искусстве – но она не в полной мере поймет.

(Не хватает такой мелочи, как согласия девушки на романтику. Но нет, автор непреклонен в своем винограде. Внешне она ему не нравится. И интеллектуально – не то)

Который год обещаю бросить навсегда. Без алкоголя как-то вообще никого не надо. Обычно в пятницу думаешь, ну вот и будни кончаются, как-то жизнь идет слишком буднично, никаких потрясений и впечатлений не происходит, а хочется что-то испытать, под алкоголем на меня нередко накатывает ностальгия, мир становится интереснее, концерты, на которых я все чаще чувствую эмоциональное выгорание по отношение к происходящему и воспринимаю отстраненно, воспринимаются как надо…

Думаешь, выпьешь сегодня и всё, авось обойдется, когда-то ведь получалось, но на следующий день остановиться не получается. Расплата страшна.

(Автор, если серьезно, не надо бухать. Надо иначе из депрессии вылезать. Но сначала ЗВ расплести, будто это вы 99% отвергаете, а не они вас. И искать тот самый 1%, с которым может получиться взаимность. Но это – из ровесниц, разведенных, с детьми. В молодежной тусовке с девчонками вам точно ничего не светит. И даже ровесницам с детьми не нужен бухающий меломан, а нужен зарабатывающий на жизнь мужчина, который может стать им опорой)

Спасибо.