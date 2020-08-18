 

После встречи с Лукашенко задержали трех работников Минского завода колесных тягачей

18.08.2020, 3:26, Новости дня

Государственный телеканал Беларуси СТВ сообщил о задержании трех работников Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые “учили заводчан, как им себя вести и что кричать” на встрече с действующим президентом страны Александром Лукашенко. Об этом говорится в сюжете телеканала.

“Координаторы учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ президент знал, но принял решение ехать. Несколько человек кричали: “Уходи!” Президент ответил”, – говорится в новостном сюжете.

В качестве подтверждения намерений работников в сюжет вставили аудиозапись телефонного разговора.

ВИДЕОВидео: CTVBY / YouTube

“Там, на МТЗ, МЗКТ – завтра посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, заряжать “пошел вон” – и все. Главное – чтобы народ поддержал. Не морозился, не боялся. Всех не уволят”, – сказал  мужской голос за кадром.

Рабочие МЗКТ во время встречи с Лукашенко скандировали “Уходи!”. Канал СТВ показал фрагмент с реакцией президента.

“Я услышал, я это все услышал и ответил на этот вопрос. Чего вы его поднимаете снова, если вы рабочие? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека. Я вас услышал и ответил на него. Если вы хотите, чтобы я еще раз ответил и вы покричали, я могу это сделать. Поэтому успокойтесь”, – сказал Лукашенко.

Несогласные с результатами выборов рабочие требовали провести новые президентские выборы. В ответ Лукашенко сказал: “Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”. Новые выборы в Беларуси, по словам Лукашенко, возможны после принятия новой конституции страны.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста), сотни получили травмы и ранения.

34-летний Александр Тарайковский стал первым погибшим во время протестов в Беларуси.  Позже погиб 25-летний Александр Вихор, которого 9 августа задержали в Гомеле. Родные говорили, что Вихору стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Правозащитники белорусского образовательно-общественного объединения “Звяно” в отчете указали на как минимум четырех погибших и семерых в критическом состоянии после разгона протестующих.

По информации министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, сейчас в больницах находится 158 пострадавших в результате протестов, трое – в тяжелом состоянии.

В восьмой день протестов 16 августа на улицы Минска и других белорусских городов вышли сотни тысяч человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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