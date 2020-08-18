Первая встреча координационного совета для передачи власти в Беларуси пройдет 18 августа

18.08.2020, 3:26, Новости дня

Первая встреча координационного совета для обеспечения передачи власти в Беларуси, о создании которого заявила кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская, пройдет 18 августа. Об этом 17 августа в эфире телеканала “Дождь” сообщила член совета, журналистка Светлана Калинкина.

Время и место проведения первого заседания координационного совета не уточнялись. В совет вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра “Весна” Алесь Беляцкий, представитель объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова, а также ученые, политологи, предприниматели. Список членов совета опубликовала 17 августа в Facebook доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

“Спасибо всем, кто уже направил и собирается направить заявку в координационный совет. К нам уже обратились сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов. Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп”, – написала Ковалькова.

Спасибо всем, кто уже направил и собирается направить заявку в Координационный совет. К нам уже обратились сотни… Posted by Вольга Кавалькова on Esmaspäev, 17. august 2020

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

“В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти: трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества”, – сказано в обращении Тихановской.

Сейчас Тихановская находится в Литве вместе с детьми. Ей выделили жилье и предоставили охрану. В штабе Тихановской заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

Депутаты Европарламента не признали результаты выборов президента Беларуси, поскольку они были несправедливыми и не заслуживающими доверия, и объявили Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.