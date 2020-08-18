Эксперты выяснили, как воспринимают лекарства женщины и мужчины

18.08.2020, 3:20, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что женщины чаще мужчин страдают от побочных эффектов лекарств. По мнению ученых, это произошло по причине того, что ранее дозировки лекарств основывались на клинических испытаниях, которые проводились на мужчинах.

Во время исследования ученые обнаружили доказательства гендерного разрыва в дозах лекарств для 86 различных препаратов, среди которых: антидепрессанты, сердечно-сосудистые и противосудорожные препараты, а также анальгетики.

Эксперты утверждают, что универсальный подход, который основан на клинических испытаниях, в которых доминируют мужчины, не является эффективным и подходящим для женщин. В 90% случаев женщины испытывают тошноту, головную боль, депрессию и галлюцинации при приеме новых лекарств.