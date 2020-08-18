Личное: Есть ли выход для Беларуси?
18.08.2020, 3:10, Разное
После вчерашнего противостояния митингами в Беларуси, страна находится в патовой ситуации, выход из которой никто не видит.
С одной стороны не понимающий того, что народ его больше не хочет, авторитарный руководитель. С другой — народ, который хочет, чтобы его слышали.
Фото: Соцсети
Что делать? Есть ли какой-нибудь выход, чтобы без моря крови разрешить противостояние?
На мой взгляд, есть.
Я нисколько не сомневаюсь, что Лукашенко Беларусь любит. Примерно так, как муж-тиран — свою забитую жену.
Бьёт? Значит любит. Она же что? Баба. А бабы — дуры.
Для её же блага и лупит.
Такие отношения считать здоровыми никак нельзя. Если любишь, но вместе плохо — отпусти. Не мучай её, не мучайся сам.
Это — будет любовь.
Лукашенко обязан подать в отставку. Не новые выборы, не новый пересчёт голосов, а именно отставка.
Чтобы ему было легче сделать это, парламент Беларуси примет закон о гарантиях безопасности бывшему президенту и членам его семьи.
Да, в этом случае он останется безнаказанным. Но хочет ли народ Беларуси, снимающий обувь перед тем, как встать на лавочку, и собирающий мусор за собой после митинга, расстрела Лукашенко?
Уверена, нет.
Итак, парламент принимает закон о гарантиях, а Лукашенко уходит в отставку. Дальше вступают в действие кандидаты, участвовавшие в выборах.
Все вместе, собравшись в Совет, они организуют новые честные выборы. На каждый участок — камеры. Приглашают международных наблюдателей. Всем желающим стать президентом даётся такая возможность и время на агитацию.
В спокойном режиме, никуда не торопясь, пусть народ выбирает, кто им нравится больше. Заодно, можно проголосовать за поправку в Конституцию, ограничивающую срок пребывания президента у власти.
Или есть другие варианты?
Источник: Лена Миро
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