 

БМЗ вернулся к работе после акции протеста

18.08.2020, 3:08, Новости дня

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу, доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили в администрации предприятия.

«Все три печи восстановили работу в штатном режиме. Другие цеха тоже работают согласно графику. Без десяти пять начали запускать все печи, и на данный момент все они работают как положено», – сказали на предприятии, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник сотрудник БМЗ сообщил, что работа печей завода временно приостановлена – они находятся на подогреве, но сталь не выпускают.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать. В ходе визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

На прошлой неделе рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) также вышли на забастовку. Кроме того, несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Сотрудники Белорусского металлургического завода также объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. 



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