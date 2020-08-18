 

«Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО

18.08.2020, 3:08, Новости дня

«Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится на форуме «Армия – 2020», сообщили в пресс-службе концерна.

«Автомат АК-19 будет впервые представлен на форуме Армия 2020», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. Его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» завершил государственные испытания пистолета-пулемета, который разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Витязь-МО». При выполнении ОКР за базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет «Витязь-СН». В пистолете-пулемете Калашникова улучшили эргономику и прилагаемое к нему снаряжение, повысили надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал теплохода с выпускниками в Москве

07.08 / Генпрокуратура требует изъять у Абызова 32 миллиарда в пользу государства

08.07 / Одно из дел против Порошенко закрыли. Следователь ГБР заявил, что “непонятные харьковские люди давали ему непонятные указания”

14.08 / Прошедшие сутки в Белоруссии назвали самыми спокойными за четыре дня

06.08 / Суд смягчил меру пресечения Стерненко

30.06 / Канцлер Австрии заявил о необходимости ограничить миграцию

25.06 / Наводнение на западе Украины. “Укрпошта” предупредила о задержках с доставкой писем и пенсий

06.07 / “Трамп – часть этой катастрофы”. Губернатор Нью-Йорка заявил, что президент США способствует распространению коронавируса

02.07 / Тарифы на ЖКХ в среднем повысятся на четыре процента

09.07 / Ляшко: За все время эпидемии я сделал два теста на коронавирус. Оба – отрицательные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска