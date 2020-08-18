Мнение: Коротко по Белоруссии. 17.08.2020

18.08.2020, 2:59, Разное

Сегодня с писаниной особо не сложилось, были другие дела, так что коротко.

1. Лукашенко сегодня активно выступал, в том числе и в трудовых коллективах. Всячески давал понять, что добровольно власть не отдаст и не прогнется, даже перед лицом не самой довольной им аудитории. Вместе с тем, в риторике появились темы "Конституционной Реформы", "Референдума", "перераспределения полномочий" и прочих уступок в неопределенном будущем. Они конечно не убедят ярых противников Лукашенко, но нацелены на колеблющихся и сомневающихся, кто может удовлетвориться обещаниями уступок. Оппозиция в свою очередь требует немедленного ухода Лукашенко, на что Лукашенко грозит отвечать силой, если брожения по улицам сменятся силовыми акциями.

2. Тихановская и ее штаб начали собирать "Координационный Совет Оппозиции", который начинается с фамилии ярой русофобки Алексиевич. В принципе, уже этой фамилии достаточно, чтобы понять, что там за кунтскамера собралась. Среди них, кстати, есть и авторы той самой программы ликвидации Белоруссии, от которой оппозиция сейчас всеми силами открещивается. Вместе с тем, в штабе Тихановской заявили, что готовы наносит экономический ущерб белорусской экономике, чтобы лишить Лукашенко и ОМОН денег.

3. Масштабной забастовки с параличом промышленности у оппозиции пока не получается, но тренд для Лукашенко тут пока негативным – на крупных заводах уже сложились группы протестующих (пусть и составляющие меньшинство рабочих), который раскачивают ситуацию на предприятиях. При затягивании процесса, через некоторое время ситуацию могут дотянуть до реальной масштабной забастовки.

4. Лукашенко заявил, что ему якобы звонила Меркель, но в канцелярии канцлера по этому поводу морозятся. Собственно, если Меркель и могла звонить Лукашенко, то разве что с предложением подумать о сдаче власти.

Еще интересно, что Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов, но с этим не сложилось.

Сейчас вопрос какого-пересчета уже не актуален, особенно в свете позиций занятых Лукашенко (Я никуда не уйду) и оппозиции (Лукашенко должен уйти)

5. Активно разгоняются слухи об отставке Макея, но официальных данных по этому поводу нет. Ранее Макей заявил, что кто не согласен с политикой государства, может смело писать заявление на увольнение из МИДа.

6. Никого из основных оппозиционеров сидящих в СИЗО силовики пока что не отпускают, хотя разгоняются слухи о том, что могут выпустить то-ли Статкевича, то-ли Бабарико. Также среди потенциальных политических лидеров постепенно вырисовывается фигурам бывшего премьер-министра Румаса, который не так давно покинул свой пост.

Сегодняшнее выступление Лукашенко на ЗМКТ, которое показывали на белорусском ТВ.

Сегодня был промежуточный день, хотя наверняка часть процессов шла под поверхностью и их результаты проявятся уже на этой неделе.

Лукашенко выбрал стратегию лавирования, рассчитывая, что протесты сами по себе не приведут к его свержению, а колеблющихся он задобрит уступками, при это одновременно угрожая, что попытки силового захвата власти будут жестоко подавлены.

В целом это достаточно разумная линия в текущих условиях, так как альтернативы у этого простые – либо капитуляция, либо военное положение.

По просьбам "выложить программу оппозиции". Уже выкладывал, в том числе и ее разборы.

Для тех, кому мало, ее обзор на белорусском ТВ.