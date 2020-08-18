ЦИК Белоруссии не увидел оснований для пересчета голосов на выборах президента

18.08.2020, 2:48, Новости дня

Оснований для признания выборов президента Белоруссии недействительными по итогам подсчета голосов нет, говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии республики.

«В Центральную комиссию заявителями не представлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно. Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер. При таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется», – указали в ЦИК, передает ТАСС.

Так в комиссии ответили на поступившие в ЦИК жалобы и требования провести повторный подсчет голосов.

Тем временем президент республики Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом МЗКТ заявил, что выборы в Белоруссии могут пройти после принятия на референдуме новой конституции.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».