Автомобиль главы МВД Южной Осетии обстрелян в Цхинвале

18.08.2020, 2:48, Новости дня

В Цхинвале обстреляли автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, в городе объявлен план «Перехват», сообщил замминистра МВД Тарзан Кокойты.

«Около 23.00 вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома была обстреляна машина министра из пистолета. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал. Объявлен план «Перехват», – приводит слова Кокойты ТАСС.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Министр также подтвердил по телефону информацию о стрельбе по автомобилю, в котором он находился, и отсутствие ранений.

Напомним, 8 августа, в 12-ю годовщину начала вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии Цхинвал потребовал от Тбилиси признать геноцид осетин. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из поражения в августе 2008 года Грузия делает неправильные выводы.