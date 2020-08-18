 

Мнение: О шведской подножке России

18.08.2020, 2:41, Разное

Да, сложновато в Швеции стало с белокурыми Брунгильдами. Лицом страны оказалась… почти брюнетка. Впрочем, это ещё цветочки. Главный шведский провал этого года – #экономика. Что означает: ставка на отказ от карантинных мер против CoVID-19 оказалась битой, и шведские старики умирали напрасно (пенсионные фонды могут придерживаться иного мнения).

И вот теперь, стремясь реабилитироваться, Швеция ставит подножку… России.

В шведских #СМИ не утихает кампания против российской антикоронавирусной вакцины
«Спутник V». Как только её ни склоняют независимые журналисты, привлекая в подтверждение своей позиции мнения самых разных спикеров. Общим местом является тезис о том, что именно российская вакцина, зарегистрированная одной из первых в мире, представляет едва ли не более серьёзную опасность, чем сама новая коронавирусная инфекция. Потому что якобы может продлить пандемию CoVID-19.

Самое время напомнить, что Швеция провалилась не только по части смертности и летальности от SARS-CoV-2, но и в сфере экономики тоже. ВВП страны, не вводившей карантин из-за COVID-19, показал самое сильное падение за 40 лет. Минус 8,6%, что вполне сопоставимо с другими европейскими итогами. Шведская #экономика во втором квартале упала на 8,6% после нулевого роста в первом.

И вот на этом фоне шведы говорят, что массовая вакцинация непроверенным российским препаратом может обернуться кошмаром для планеты. Если вакцина окажется неэффективной, привитые ей – разочаруются. А если она будет генерировать побочные эффекты – ещё и напугаются. Что создаст во всём мире негативный эффект в отношении вакцинации правильными – американскими или европейскими – снадобьями. При этом доказательств негативных эффектов «Спутника V» ни одно шведское издание не приводит.

Кажется, именно это и входит в понятие нечестная конкуренция?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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