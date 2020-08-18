Мнение: Противно читать про Белоруссию: голосую за Навального!

18.08.2020, 2:40, Разное



Слушайте, а только одному мне товарищи по "Союзному государству" уже просто так надоели, что икается? Читаешь весь бред, что несут т.н. оппозиционеры – хрен с ним с усатым интриганом – даже кажется, что Навальный умный. Нет, ну серьезно, хотел схохмить, но Алексей-то сколько бабла прогнал через свое ФБК – солидный человек, даром что две судимости. А эти?

Выходит госпожа Тихановская и говорит – я согласна быть… национальным лидером! И потом эти же "демократы" будут что-то шипеть про Елбасы в Казахстане, ага. Но, даже если и так – слышь, "лидер" – а чо ты показания меняешь по три раза на дню, потом валишь за границу, потом оттуда резко осмелев – бухтишь? У нас вот Лешка никуда не бегает – стрижет лохов школьного возраста на месте. Если надо – сидит 15 суток. Потом – в Испанию жену возит или Францию. Это вот – серьезно.

Или – белорусская владелица Нобеля Алексеевич, кажется, говорит – о, я буду в совете по новой местной демократии – ну, мне, правда, даже гуглить лень, в Телеге сегодня видел. Вот только я не понял – а кто ее избирал, бабульку? Вот Лешка снова – был такой Координационный совет оппозиции. Лешка всех там покрутил на одном месте и теперь – самый главный наш оппозиционер. Учитесь, говорю, Навальный – плохого не посоветует! (с) (Команде ФБК – за слоган номер карты есть что здесь в ЖЖ, что на Ютубе, есть даже ПайПал).

Итак – по всем фронтам!

Навальный четко говорил – я нахрен всех сдам Госдепу, все будет хорошо (у меня). А эти какие-то программы придумали. Серьезно – выложили: 1) разорвать все связи с Россией, 2) прихватизировать все заводы, 3) обрушить курс "зайчиков" и всех послать убирать клубнику в Польшу! Серьезнее надо к вопросу подходить, товарищи! Алеша до сих пор не раздал обещанные 10 000 ЕВРО школо-лошкам, которых развел много лет назад. И никто ничего с него не спрашивает, кроме бессовестных ватников! Учитесь жить широко, граждане белорусская оппозиция!

Но, честно, я уже не знаю – за кого я. Государственные интересы – объективно требуют сохранить Белоруссию рядом. А по-человечески: ну, давайте дадим им пожить на свои? 5-10 лет, проверенно на Украине – где уже до многих дошло. А у Белоруссии далеко не так все радужно, как было у победителей Майдана.

Готов пожертвовать Алексея Навального в пользу братского народа Белоруссии – лидером нации и пожизненным президентом. Да, да, мы же не знаем, сколько тогда Алексей проживет. Двух, как говорится, зайцев сразу.

Подписывайтесь, если согласны.

Счастья вам.