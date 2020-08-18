 

Подозреваемый в «шпионаже на Россию» задержан в Норвегии

18.08.2020, 2:08, Новости дня

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) задержала подозреваемого в передаче государственной тайны мужчину, который якобы встречался с «российским разведчиком», информирует норвежская телерадиокорпорация NRK со ссылкой на данные правоохранительных органов королевства.

По данным журналистов, житель Норвегии был задержан в Осло 15 августа по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы, передает РИА «Новости».

«Между задержанным и офицером российских спецслужб проводились встречи. Мужчина был задержан, когда находился на такой встрече», – приводит агентство слова представителя норвежской спецслужбы Лине Нюгорд.

Согласно данным PST, арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки». При этом ведомство не приводит каких-либо деталей или докозательств проходивших встреч.

«Незаконная разведывательная деятельность представляет серьезную угрозу интересам Норвегии и может причинить большой ущерб интересам страны. Это та сфера, которой PST уделяет огромное внимание», – прокомментировала ситуацию Нюгорд.

Она добавила, что в настоящее время по данному делу подозреваемым проходит лишь один человек. «Арест был произведен в ресторане в Осло», – уточнила она.

При этом изначально агентство утверждало, что задержанный является офицером российской разведки, но потом поправило свое сообщение, передает ТАСС.

Сам арестованный норвежец вины не признает и требует освободить его из-под стражи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / В Крыму снизят цены на бензин и дизтопливо

23.07 / Захарова объяснила подоплеку санкций США против Кадырова

18.07 / Грузопереработка морских портов Украины за полгода выросла почти на 10% – Криклий

19.07 / Лидеры ЕС продолжают переговоры о восстановлении экономики и бюджете

10.07 / Украина и НАТО стремятся возобновить работу комиссии на уровне министров – вице-премьер Стефанишина

25.06 / Россия заявила США о важности вывода американских войск из Европы

13.08 / В Пермском крае подписали соглашение о создании ОЭЗ

09.07 / В Кремле ответили на вопрос об опубликованной записи «переговоров» Путина и Порошенко

28.06 / Путин объяснил, зачем пошел в Коммунарку в начале эпидемии

21.07 / Происшествия: Владимир Зеленский вдохновил террористов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска