Подозреваемый в «шпионаже на Россию» задержан в Норвегии

18.08.2020, 2:08, Новости дня

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) задержала подозреваемого в передаче государственной тайны мужчину, который якобы встречался с «российским разведчиком», информирует норвежская телерадиокорпорация NRK со ссылкой на данные правоохранительных органов королевства.

По данным журналистов, житель Норвегии был задержан в Осло 15 августа по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы, передает РИА «Новости».

«Между задержанным и офицером российских спецслужб проводились встречи. Мужчина был задержан, когда находился на такой встрече», – приводит агентство слова представителя норвежской спецслужбы Лине Нюгорд.

Согласно данным PST, арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки». При этом ведомство не приводит каких-либо деталей или докозательств проходивших встреч.

«Незаконная разведывательная деятельность представляет серьезную угрозу интересам Норвегии и может причинить большой ущерб интересам страны. Это та сфера, которой PST уделяет огромное внимание», – прокомментировала ситуацию Нюгорд.

Она добавила, что в настоящее время по данному делу подозреваемым проходит лишь один человек. «Арест был произведен в ресторане в Осло», – уточнила она.

При этом изначально агентство утверждало, что задержанный является офицером российской разведки, но потом поправило свое сообщение, передает ТАСС.

Сам арестованный норвежец вины не признает и требует освободить его из-под стражи.