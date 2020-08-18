 

Журналисты из пула Мишустина прекратили работу на Дальнем Востоке из-за коронавируса

18.08.2020, 2:08, Новости дня

Журналисты из правительственного пула, освещающие поездку премьер-министра Михаила Мишустина на Дальнем Востоке, вернутся в Москву после выявления у пяти из них коронавируса.

«Коронавирус не обошел стороной журналистов, освещающих рабочую поездку Мишустина на Дальний Восток – под подозрением находятся по крайней мере пять журналистов, решается вопрос об их возвращении в Москву. Остальной пул продолжает движение по маршруту», – говорится в сообщении пула в Telegram.

Отмечается, что коронавирус у ряда журналистов не отразится на графике рабочей поездки Мишустина.

«В ходе регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у ряда журналистов пула. Чтобы защитить их жизнь и здоровье были предприняты все необходимые меры, журналисты изолированы и находятся под контролем медиков. В ближайшее время будет организована их отправка в Москву под наблюдением врачей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и мероприятий», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы правительства.

Напомним, 30 апреля премьер-министр сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.

19 мая Мишустин был выписан из больницы и приступил к работе в Доме правительства.



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